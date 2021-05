BioNTech-Aktionäre erleben derzeit eine wahre Achterbahnfahrt. Nach den kräftigen Gewinnen im April mit einem Plus von über 60 Prozent setzte sich die Rallye bis gestern Vormittag auf rund 183,50 Euro fort. Doch mit Eröffnung der Wall Street gingen die Kurse in den Sinkflug über. Zeitweise fiel BioNTech über 22 Prozent auf nur noch 143 Euro. Doch heute zeigen sich die Mainzer wieder von ihrer Schokoladenseite.

Denn nachdem der Schock von gestern verdaut ist, geht es heute wieder kräftig nach oben. Zur Stunde verzeichnen die Kurse an der Nasdaq ein Plus von rund zehn Prozent! So notiert BioNTech in US-Dollar momentan schon wieder bei 192 Dollar und steht damit nur noch knapp vor der Rückeroberung der 200er-Marke. Zwar fehlen bis zu den Allzeithochs dann immer noch rund sechs Prozent, doch die Technik hat sich deutlich verbessert.

