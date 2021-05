---------------------------------------------------------------------------

DATAGROUP beteiligt sich an der URANO Informationssysteme GmbH

DATAGROUP stärkt Präsenz in den Regionen Rheinland-Pfalz und Hessen durch die Beteiligung an URANO, einem großen mittelständischen IT-Serviceprovider.

Pliezhausen, 06. Mai 2021. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) hat am Donnerstag, den 06.05. einen Beteiligungsvertrag mit den Gesellschaftern der URANO Informationssysteme GmbH mit Sitz in Bad Kreuznach unterzeichnet. Damit baut DATAGROUP das Geschäft mit hochwertigen IT-Dienstleistungen in der Region Rheinland-Pfalz und Hessen massiv aus.



Gegenstand der Transaktion sind 70% der Anteile an der URANO Informationssysteme GmbH sowie eine Kaufoption für die restlichen 30% der Anteile nach zwei Jahren.



URANO erbringt mit rund 300 Mitarbeitern IT Services und ist sowohl in der Privatwirtschaft als auch für die öffentliche Hand tätig. Die Gesellschaft wird im laufenden Geschäftsjahr (01.01.-31.12.2021) voraussichtlich Umsätze von rund 50 Mio. EUR erzielen. Das Unternehmen betreut eine Vielzahl von Kunden mit Hauptsitz in Deutschland. In den Bundesländern Rheinland-Pfalz sowie Hessen ist die Gesellschaft seit Jahren ein verlässlicher Partner für die öffentliche Hand und hat zuletzt bei der Einrichtung und dem Betrieb der hessischen Impfzentren erheblich unterstützt. Mit dieser Kundenstruktur wird die überwiegend mittelständische Ausrichtung von DATAGROUP ideal ergänzt und regional abgerundet.



KONTAKT FÜR WEITERE INFORMATIONEN



DATAGROUP SE

Peter Schneck

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

T +49 7127 970-009

F +49 7127 970-033

peter.schneck@datagroup.de



Sprache: Deutsch

Unternehmen: DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Deutschland

Telefon: +49 (0)7127 970 000

Fax: +49 (0)7127 970 033

Internet: www.datagroup.de

ISIN: DE000A0JC8S7

WKN: A0JC8S

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 1193145



1193145 06.05.2021 CET/CEST



