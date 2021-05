Für ordentlich Schlagzeilen sorgte in der vergangenen Woche die Ankündigung der USA sich bei der WHO für eine vorübergehende Aufhebung der Patent- und Schutzrechte von Covid19-Impfstoffen einzusetzen. Prompt folgte die Entgegnung von Kanzlerin Merkel, dass Deutschland für solche Lösungen nicht zur Verfügung steht, sondern dass die Patentrechte besonders schützenswert seien. Die Aktien der Impfstoffhersteller reagierten mit einem regelrechten Wechselbad. Zunächst folgte ein regelrechter Absturz, ehe es zu einer kräftigen Erholung kam.

So ging es beispielsweise für BioNTech am Dienstag rund 15 Prozent nach unten, am Mittwoch weitere drei Prozent, ehe die Kurse am Donnerstag abermals um 17 Prozent abstürzten. Am Freitag folgte dann die spektakuläre Erholung mit einem Plus von 25 Prozent. Die Papiere von CureVac zeigten ein ganz ähnliches Bild, wenn auch mit etwas weniger heftigen Ausschlägen in beide Richtungen.

