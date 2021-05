Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Bitcoin stabilisiert sich nach Kurseinbruch - Tesla stoppt Bitcoin-Zahlungen Die Kryptowährungen Bitcoin hat sich am Mittwoch etwas von ihrem heftigen Kurseinbruch in der Nacht erholt und sich zunächst bei 50 000 US-Dollar stabilisiert. Ein Tweet von Tesla-Chef Elon Musk hatte den Bitcoin und andere Kryptowährungen in der …