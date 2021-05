Anlegerverlag AMC Entertainment geht komplett durch die Decke. Jetzt noch rein? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.05.2021, 10:43 | 96 | 0 | 0 15.05.2021, 10:43 | Foto: www.anlegerverlag.de Was für eine Woche für Aktionäre von AMC Entertainment. Ausgehend vom Niveau um rund zehn US-Dollar schoss der Kurs allein am Donnerstag rund 25 Prozent nach oben. Damit setzte der Kurs die Erfolgsserie der vorangegangenen Tage in eindrucksvoller Manier fort. Insgesamt kletterte die Aktie alleine in nur einer Woche um rund 40 Prozent nach oben. Doch wie geht es jetzt weiter? Anleger-Tipp: Wenn Sie wissen wollen, welche Aktien vom bevorstehenden Lockdown-Ende am meisten profitieren, klicken Sie hier. Damit haben die reddit-Trader von wallstreetbets nach der Kursexplosion bei Gamestop die nächste Aktie durch die Decke gehen lassen. Wie nachhaltig dieser Anstieg sein wird, muss sich erst noch zeigen. Denn Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, dass solche „Zocker-Papiere“ auch schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Immerhin einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es AMC: Denn die Kinos in den USA haben wieder geöffnet, sodass jetzt auch wieder Geld verdient werden kann. Empfehlung für Anleger: Bereiten Sie Ihr Depot jetzt auf das Ende des Lockdowns vor. Mit welchen Aktien Sie am meisten profitieren, haben wir in unserem großen Sonderreport für Sie herausgearbeitet. Die Ergebnisse können Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenfrei abrufen. Einfach hier klicken.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer