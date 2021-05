Bayer wird es einfach nicht los. Die unsägliche Monsanto-Übernahme und die damit verbundene Glyphosat-Affäre um das „Wundermittel“ Round-Up beherrschen nach wie vor die Schlagzeilen bei dem Pharma-Riesen. Denn am Freitag entschied bereits ein zweites US-Gericht gegen Bayer und verurteilte das Unternehmen in zweiter Instanz zu einer Schadensersatzzahlung in Millionenhöhe. Geklagt hatte ein US-Amerikaner, der aufgrund des Umgangs mit dem Schädlingsbekämpfungsmittel eine Krebserkrankung erlitt.

Die Aktie sauste daraufhin nachbörslich vier Prozent in den Keller. Vergessen waren die guten Geschäftszahlen, die Bayer am Mittwoch veröffentlicht hatte und damit durchaus zu überzeugen wusste. Zwar kletterte die Aktie daraufhin rund sieben Prozent nach oben, doch einen Großteil dieser Gewinne hat Bayer schon wieder abgeben müssen.

