Dow Jones: +0,58%, Nasdaq: +0,72%, MDax: +1,41% und so weiter… Nahezu alle großen Indizes verabschiedeten sich mit Kursgewinnen ins Wochenende, wobei die europäischen Märkte unter dem Strich das etwas größere Plus aufweisen konnten. Den größten Zuwachs unter den bekanntesten Indizes verzeichnete jedoch der Dax mit einem Anstieg von 1,43% (gleichauf mit dem EuroStoxx 50). Doch viel entscheidender ist ein Blick auf die nächsten Kursmarken:

Denn während die meisten Indizes noch ein gutes Stück unter ihren bisherigen Bestmarken notieren, fehlen dazu im Dax nur noch 85 Punkte. Das entspricht auf dem jetzigen Niveau einem Anstieg von 0,6%. Ein Katzensprung also. Es bestehen also gute Chancen, dass der heimische Leitindex am morgigen Montag einen Angriff auf seine Allzeithochs bei 15.502 Zähler unternehmen wird.

Mit den immer weitreichenderen Corona-Lockerungen beginnen die Märkte aus ihrer Lethargie zu erwachen. Zeit also auch für Anleger, Ihr Depot für den anstehenden Börsensommer zu rüsten.