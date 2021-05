Ringmetall plant Akquisition im Spannringbereich und erhöht Prognose deutlich

München, 17. Mai 2021 - Die Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902) hat den Zukauf der Firma HOSTO Stolz GmbH & Co. KG ("HOSTO") mit Sitz in Neunkirchen, Deutschland, beschlossen. Entsprechender Beschluss wurde in der heutigen Aufsichtsratssitzung des Unternehmens gefasst.

Die Firma HOSTO war bisher der größte Wettbewerber der Ringmetall Gruppe im Bereich der Spannringproduktion für die Weißblechindustrie in Europa. Die Produkte des Unternehmens gelten allgemein als qualitativ sehr hochwertig. HOSTO erwirtschaftete in den vergangenen Jahren mit rund 80 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von 8 bis 10 Mio. EUR bei einer einstelligen EBITDA-Marge.

Die notarielle Beurkundung des Kaufs soll am morgigen 18. Mai 2021 erfolgen. Geplant ist der Erwerb der Betriebsgesellschaft sowie aller enthaltenen Assets inklusive Immobilien. Der Kaufpreis wird sich im mittleren einstelligen Millionen Euro-Bereich bewegen und wird sowohl aus den liquiden Mitteln als auch aus freien Kreditlinien finanziert werden. Es ist vorgesehen, die neue Gesellschaft als zusätzlichen Produktionsstandort hauptsächlich in die Konzerntochter Berger Global zu integrieren. Dabei sollen einzelne Produktionsbereiche zwischen Unternehmensstandorten der Ringmetall Gruppe reallokiert werden, um Produktionssynergien zu realisieren sowie Produktionsabläufe und -auslastungen zu optimieren. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu sehen, dass rund 80 Prozent der Umsätze von HOSTO dem Segment Industrial Packaging der Ringmetall Gruppe zugeordnet werden. Der übrige Teil der Umsätze soll zukünftig dem Segment Industrial Handling zugeordnet werden.