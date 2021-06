Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Northern Data US-Deal in trockenen Tüchern Northern Data hat den Verkauf des texanischen Rechenzentrums in Rockdale an Riot Blockchain abgeschlossen. Neben einer Barzahlung in Höhe von 67 Millionen Euro erhält das Unternehmen 11,8 Millionen Aktien von Riot Blockchain. Damit halte man rund 12 …