CR Capital will Dividende für 2020 zahlen

CR Capital kündigt für das Geschäftsjahr 2020 die Zahlung einer Dividende an. Unternehmensangaben vom Donnerstag zufolge werde man der Hauptversammlung am 19. August die Ausschüttung einer Dividende von 1,50 Euro je CR Capital Aktie vorschlagen.Der Start ins Jahr 2021 sei erfolgreich verlaufen, so das Unternehmen aus Kleinmachnow. „In den ersten drei Monaten konnte die CR Capital über ihre Beteiligung Terrabau bereits 161 ...