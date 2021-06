Traumhaus AG (Update)

Real Estate

MCap EUR 82m

BUY, PT EUR 25.80 (+50% potential)

Research update

Die Traumhaus hat finale Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Während der Umsatz mit EUR 85,8 Mio. am oberen Ende der prognostizierten Bandreite von EUR 84 bis 86 Mio. berichtet wurde, konnte ein EBITDA in Höhe von EUR 9,2 Mio. und damit leicht über der Prognose von EUR 8,8 bis 9,0 Mio. erzielt werden. Darüber hinaus konnte die Eigenkapitalquote deutlich von 16,6% auf 23,9% gesteigert werden. Damit baut die Gesellschaft ihr solides Fundament für weiteres Wachstum aus. Wir behalten die Bewertung auf Basis der FCF-Rendite für das Jahr 2022E bei und bestätigen unser Kursziel von EUR_25,80, was einem Potenzial von 50% entspricht. Unterstützt wird die Bewertung durch unser DCF-Modell. Wir bestätigen unsere KAUFEN-Empfehlung.

