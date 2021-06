Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Fonds-News: Rekordzuflüsse bei Acatis, Fondsumstellung bei Metzler Der Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds konnte in diesem Jahr einen Volumenzuwachs von rund 50 Prozent generieren. Diese und weitere News hier im Überblick.Mischfonds von Acatis mit Rekordzuflüssen in 2021 Aktuell rund 300 Millionen …