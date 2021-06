DGAP-Adhoc Hamburger Hafen und Logistik AG: HHLA verhandelt mit COSCO SHIPPING Ports Ltd. über strategische Minderheitsbeteiligung am Terminal Tollerort Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 04.06.2021, 13:59 | 19 | 0 | 0 04.06.2021, 13:59 | DGAP-Ad-hoc: Hamburger Hafen und Logistik AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Hamburger Hafen und Logistik AG: HHLA verhandelt mit COSCO SHIPPING Ports Ltd. über strategische Minderheitsbeteiligung am Terminal Tollerort



04.06.2021 / 13:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg, 4. Juni 2021 Handeln Sie Ihre Einschätzung zu HHLA Hamburger Hafen & Logistik AG! Werbung Long Long Basispreis 19,95€ Hebel 10,95 Ask 2,17 Zum Produkt Short Short Basispreis 24,35€ Hebel 8,09 Ask 0,23 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung HHLA verhandelt mit COSCO SHIPPING Ports Ltd. über strategische Minderheitsbeteiligung am Terminal Tollerort Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) verhandelt derzeit mit der COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPL), einem in Hongkong notierten Terminalbetreiber und Mitglied der COSCO Shipping Gruppe, über eine strategische Minderheitsbeteiligung von CSPL an der HHLA Container Terminal Tollerort GmbH (CTT), einer 100%-igen Tochtergesellschaft der HHLA. CTT betreibt mit dem Container Terminal Tollerort eines der drei Containerterminals der HHLA im Hamburger Hafen und gehört im HHLA-Konzern zum Segment Container. Die kommerziellen und rechtlichen Eckpunkte der möglichen strategischen Beteiligung sind derzeit Gegenstand der weiteren Verhandlungen. Bislang wurde noch keine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen den beiden Parteien getroffen. Eine solche Vereinbarung bedürfte neben der internen Zustimmung der jeweiligen Gremien der Parteien insbesondere der Freigabe durch die zuständigen Behörden. Die HHLA verspricht sich durch die Beteiligung eine Stärkung der Kundenbeziehung mit dem chinesischen Partner sowie eine nachhaltige Planungssicherheit für das Container Terminal Tollerort, um Menge und Beschäftigung im Hamburger Hafen zu sichern. Der CTT wird im Netzwerk der HHLA auch weiterhin für alle Kunden offen sein.





Kontakt:

Julia Hartmann

Leiterin Investor Relations



HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG

Bei St. Annen 1, D-20457 Hamburg, www.hhla.de



Tel: +49-40-3088-3397

Fax: +49-40-3088-55-3397

E-mail: investor-relations@hhla.de Kontakt:Julia HartmannLeiterin Investor RelationsHAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AGBei St. Annen 1, D-20457 Hamburg, www.hhla.deTel: +49-40-3088-3397Fax: +49-40-3088-55-3397E-mail: investor-relations@hhla.de 04.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Hamburger Hafen und Logistik AG Bei St. Annen 1 20457 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40-3088-0 Fax: +49 (0)40-3088-3355 E-Mail: info@hhla.de Internet: www.hhla.de ISIN: DE000A0S8488 WKN: A0S848 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1204545

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1204545 04.06.2021 CET/CEST Hamburger Hafen und Logistik Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Wertpapier

Hamburger Hafen und Logistik Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer