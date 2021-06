Der Immobilienkonzern DIC Asset erwirbt den „Uptown Tower” in München. Das 146 Meter hohe Gebäude sei das größte Hochhaus in Bayern und biete 52.300 Quadratmeter Mietfläche, die langfristig an Telefónica Germany vermietet seien, so das Frankfurter Unternehmen am Montag. Zudem meldet DIC Asset den Kauf einer zweiten Büroimmobilie in der bayerischen Landeshauptstadt, dem „Campus C”. Mieter der 9.200 Quadratmeter ...