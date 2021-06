Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Nel ASA-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Heute herrscht Hochstimmung bei Nel ASA-Aktionären. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund vier Prozent. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund acht Prozent zum Monatshoch. Dieses Hoch liegt bei 1,85 EUR. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Skeptiker könnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Immerhin gibt es heute die Chance auf einen vergünstigten Put-Kauf. Wer ohnehin von mittelfristig steigenden Kursen ausgeht, bekommt heute eine weitere Bestätigung.

