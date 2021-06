Datagroup schließt Volia-Übernahme ab

KIEW, Ukraine, 8. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Datagroup , ein führender nationaler Anbieter von Glasfaserinfrastruktur und digitalen Diensten in der Ukraine, gab heute bekannt, dass er die Übernahme von Volia , dem führenden Pay-TV- und Breitband-Dienstleister des Landes, abgeschlossen hat. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) unterstützte das Geschäft mit einer Finanzierung in Höhe von 65 Millionen Dollar, dem größten EBRD-Darlehen für den Telekommunikations-, Medien- und Technologiesektor der Ukraine. Datagroup ist zu 96 % im Besitz eines von Horizon Capital verwalteten Fonds, wobei der CEO die restlichen Anteile hält.

„Dies ist ein historischer Moment für beide Unternehmen sowie für den ukrainischen Telekommunikationssektor", sagte Mikhail Shelemba, Chief Executive Officer von Datagroup. „Der Zusammenschluss von Datagroup und Volia hat einen nationalen Festnetzmarktführer in den wichtigsten Kundensegmenten - B2C, B2B und Wholesale - geschaffen. Das kombinierte Netzwerk wird über 4 Millionen ukrainische Haushalte in den 50 größten Städten des Landes abdecken. Mit über 30.000 Kilometern Glasfaserinfrastruktur wird es eines der größten Netze des Landes sein. Dank der Integration der Kundenstämme, der Optimierung von Kosten und Geschäftsprozessen sowie der umfassenden Modernisierung des Netzes erwarten wir eine Verdoppelung des Wachstums des kombinierten Unternehmens in den nächsten fünf Jahren. Neben der Festigung unserer führenden Positionen in allen Kundensegmenten wird sich die neue Organisation darauf konzentrieren, ihren Kunden neue ergänzende Dienstleistungen anzubieten: Cloud und Cybersecurity für B2B-Kunden sowie IoT- und OTT-Lösungen für Retail-Kunden. Kürzlich hat Datagroup in Zusammenarbeit mit Cisco ein umfassendes Modernisierungsprojekt seines Netzwerks gestartet, das die Durchsatzkapazität um mehr als das Zehnfache erhöhen wird, mit dem Potenzial, auf das Zwanzigfache zu skalieren. In einem Jahr wird unser Netzwerk eines der modernsten, flexibelsten und skalierbarsten Netzwerke des Landes sein. Diese Initiativen, gepaart mit signifikanten operativen Synergien und der finanziellen Unterstützung durch EBRD und Horizon Capital, positionieren uns wirklich als nationalen Marktführer und ebnen den Weg für die weitere Konsolidierung eines sehr fragmentierten Festnetz-Telekommunikationsmarktes mit über 6.000 registrierten Internet-Service-Providern."