Insgesamt werden rund 1 Mrd aus diesem Spezialfonds in entsprechende Projekte investiert werden. Der von der Encavis Asset Management AG , Tochter des Encavis AG, gemanagte und exklusiv von der Bayern LB vertriebene Banken-Spezialfonds EIF II nahm am 30. Dezember 2020 die letzten Zeichnungsscheine entgegen. Damit ist einer der größten Erneuerbaren-Energien-Fonds Deutschlands mit insgesamt mehr als 50 investierten Kreditinstituten nun geschlossen. 480 Mio EUR Fondskapital werden rund 1 Mrd Investitionen „bewegen“ – Honorar für Encavis Asset Management inclusive.

Und heute ein weiterer Zukauf zum wachsenden Portfolio

im Landkreis Prignitz/Brandenburg wurde für den Fonds der Windpark Warnsdorf erworben. Die 12 Anlagen verfügen über eine Gesamtleistung von 43,2 MW, können mehr als 40.000 Haushalte mit grünem Strom versorgen und vermeiden jährlich über 47.000 Tonnen schädliches CO 2 . Projektiert wurden die Anlagen von dem Energieparkentwickler UKA, der auch weiterhin das technische Parkmanagement übernimmt.

„Mit auf 20 Jahre garantierten Stromtarifen passt der Windpark Warnsdorf ideal in das diversifizierte Portfolio unseres Spezialfonds und ist ein erneuter Beweis dafür, dass wir auch in diesen anspruchsvollen Zeiten in der Lage sind, neue und lukrative Windenergieprojekte zu realisieren“, kommentiert Karsten Mieth, Vorstandssprecher der Encavis Asset Management die erfolgreiche Transaktion.

„Ich freue mich sehr, dass wir trotz der aktuellen Corona-Krise die Transaktion erfolgreich zum Abschluss bringen und so die gute Zusammenarbeit mit EAM fortsetzen konnten“, erklärt Gernot Gauglitz, geschäftsführender Gesellschafter der UKA-Gruppe.

