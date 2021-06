Kann sich die ThyssenKrupp-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf 11 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Mit dem Wiedererstarken zyklischer Werte ging es auch mit der Aktie des im Umbruch befindlichen ThyssenKrupp-Konzerns (ISIN: DE0007500001) in den vergangenen Monaten deutlich nach oben. Verzeichnete die Aktie noch am 3.10.21 bei 3,82 Euro einen Tiefststand, so wurde sie nur fünf Monate später am 5.3.21 bei 12,03 Euro, um gewaltige 215 Prozent höher gehandelt. Seitdem ThyssenKrupp Anfang Mai über den Erwartungen liegende Quartalszahlen präsentiert und die Prognose für das laufende Jahr erhöht hatte, setzten Gewinnmitnahmen den Aktienkurs massiv unter Druck. Derzeit scheint sich der Aktienkurs im Bereich von 9,50 Euro bis 10 Euro zu stabilisieren.

Kann die ThyssenKrupp-Aktie, die mit Kurszielen von bis zu 17 Euro (Deutsche Bank) zum Kauf empfohlen wird, in den nächsten Wochen die aktuelle Handelsspanne nach oben hin verlassen, um zumindest wieder das Niveau von Anfang Mai bei 11 Euro zu erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.