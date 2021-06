---------------------------------------------------------------------------

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV



Aktualisierungen zum Prospekt - mit Wirkung ab dem 24. Juni 2021

Hiermit informieren wir Sie, dass die Angaben zu den

Nachhaltigkeitsrichtlinien der folgenden Teilfonds derart ergänzt werden, dass diese ab dem Stichtag vom 24. Juni 2021 die ESG-Merkmale von Unternehmen (ESG - Umwelt, Soziales und Governance) unterstützen:

- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF



- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF



- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF



- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (die "Teilfonds").



Im Rahmen dieser Aktualisierung wird deutlich, dass jeder Teilfonds mindestens 51 % seiner Vermögenwerte in Unternehmen investiert hat, die positive Merkmale im Bereich Umwelt bzw. Soziales vorweisen können und gute Governance-Verfahren verfolgen. Letzteres wird mit Hilfe firmeneigener ESG-Scoringverfahren der Anlagemanager bzw. anhand von Daten Dritter bewertet.



Um das vollständige Dokument einzusehen, kopieren Sie bitte den folgenden Link in die Adresszeile Ihres Browsers.



https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpm-etfs-ireland-icav-equity-rei-art-8-uplifts-ce-en.pdf

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:



JPMorgan

Connie MacCurrach

connie.b.maccurrach@jpmorgan.com

+447809 830 116



Die Änderungen werden beim entsprechenden Nachtrag zum Teilfonds oder beim Key Investor Information Document (KIID) vorgenommen, die geänderten Versionen sind unter www.jpmorganassetmanagement.ie verfügbar. Wie bei allen Investitionen in Fonds ist es wichtig, das/die KIID(s) zu verstehen und auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Rücknahmebedingungen und -einschränkungen im Prospekt Anwendung finden.

Diese Informationen werden von RNS mitgeteilt, dem Informationsdienst der Londoner Börse. RNS verfügt über die Zulassung der Finanzaufsichtsbehörde, im Vereinigten Königreich als "Primary Information Provider" zu fungieren. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung, oder gehen Sie auf www.rns.com.

