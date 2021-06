MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Labordienstleister Synlab wagte Ende April den Sprung aufs Börsenparkett. Analysten äußerten sich zuletzt durchaus positiv, doch bisher greifen die Investoren eher zögerlich zu. Zur Lage des Unternehmens, was die Experten sagen und was der Anteilsschein macht.

Synlab mit Sitz in München geht auf die 1998 von Bartl Wimmer gegründete "Vereinigung freier Laborärzte" aus Augsburg zurück. 2015 übernahm der Finanzinvestor Cinven das Unternehmen - am Markt ist von einem Kaufpreis von 1,7 Milliarden Euro die Rede - und fusionierte es mit dem zuvor ebenfalls übernommenen französischen Labordienstleister Labco. Der Zusammenschluss machte die Gruppe nach eigenen Angaben zum größten europäischen Laborbetreiber. Heutzutage beschäftigt Synlab rund 20 000 Mitarbeiter. Neben der Labordiagnostik etwa für Kliniken und Mediziner verfügt Synlab noch über einen kleineren veterinärmedizinischen Zweig.

Die Corona-Pandemie lässt die Geschäfte bei Synlab aktuell brummen. Allein im vergangenen Jahr steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um fast 40 Prozent. Von 2,6 Milliarden im Jahr 2020 sollen die Erlöse in diesem Jahr weiter kräftig steigen. Konzernchef Mathieu Floreani peilt mehr als 3 Milliarden Euro an. Dabei profitiert das Unternehmen auch von einem Netzwerk aus mehr als 450 Laboren in 36 Ländern auf vier Kontinenten.

Synlab hat wie die meisten Anbieter verschiedene Tests auf das Sars-Cov-2-Virus im Angebot. Von PCR-Tests führte der Konzern allein im ersten Quartal mehr als sieben Millionen durch.

Bei der Fußball-Europameisterschaft ist das Unternehmen im Auftrag der UEFA ebenfalls mit von der Partie. Synlab testet neben den Spielern der 24 Teams etwa auch die Belegschaft an den elf Austragungsorten. Die UEFA, die hofft, irgendwann einmal wieder zu einem normalen Fußballalltag mit prall gefüllten Stadien zurückkehren zu können, hatte erst kürzlich den Vertrag mit Synlab für eine weitere Saison verlängert.

Allerdings zeigt sich damit auch, dass derzeit das Wachstum des Konzerns ganz maßgeblich von den Corona-Tests abhängt. Entsprechende Bedenken von Investoren hatten auch den Vorbereitungen zum Börsengang zunächst den Wind aus dem Segeln genommen.

Für Konzernchef Mathieu Floreani jedoch ist die aktuelle Corona-Abhängigkeit kein gravierendes Problem: Er geht wie viele andere Gesundheitsexperten davon aus, dass Covid-19 künftig endemisch, also örtlich begrenzt sein wird, oder sich bei einer bestimmten Population hält. Deshalb müsse auch in Zukunft viel getestet werden, ist der Manager überzeugt und hofft auf anhaltenden Schub auch für Synlab.