Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) wird am 18. April die Ergebnisse für das erste Quartal 2024 veröffentlichen. Können die Earnings die Aktie noch weiter in die Höhe treiben?

Die miesen Nachrichten bei Plug Power wollen einfach nicht abreißen. Nun sieht sich der Wasserstoff-Spezialist mit einer Sammelklage wegen Wertpapierbetrugs konfrontiert.

Die Aktien von Nvidia haben auch in diesem Jahr enorm zugelegt. Trotz dieser Entwicklung hat Jennison Associates seine Beteiligung an der KI-Aktie reduziert – aus folgendem Grund.

Loop Capital hat das Kursziel für die Super-Micro-Computer-Aktie von 600 auf 1.500 US-Dollar pro Aktie angehoben. Die Aktie hat den Dienstagshandel mit einem Plus von 10,6 Prozent als größter Gewinner im S&P 500 beendet.

Vergangenen Donnerstag ist die BASF-Aktie so stark gefallen wie seit fast fünf Monaten nicht mehr. Zu Wochenbeginn dürfte nun ein Branchenbericht von Kepler Cheuvreux für bessere Stimmung bei BASF-Anlegern sorgen.

Analysten der Citigroup sind zuversichtlich, dass der Software-Riese Microsoft mit seinen Quartalszahlen für eine positive Überraschung sorgen wird.

Der Bitcoin ist in den vergangenen fünf Tagen um über vier Prozent gefallen und notiert so niedrig wie seit Ende Februar nicht mehr. Am 20. April wird das Halving erwartet. Was jetzt passieren könnte.

Die Aktie von Dr. Martens ist am Dienstag um 30 Prozent abgestürzt und hat ein neues Rekordtief erreicht. Zuvor hatte der ikonische Schuhhersteller aufgrund schwächerer Umsätze einen düsteren Ausblick für 2025 gegeben.