Berlin (ots) - Gerhard Hofmann, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes derDeutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), wird zu seinem 65. Geburtstagim Februar 2022 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand des BVR ausscheiden. Hofmannhatte sein Vorstandsmandat beim BVR Anfang des Jahres 2008 angetreten. "DerVerwaltungsrat des BVR hat dem Wunsch Gerhard Hofmanns, zu seinem 65. Geburtstagden Ruhestand anzutreten, schweren Herzens entsprochen", erklärt der Vorsitzendedes BVR-Verwaltungsrates Dr. Veit Luxem. "Herr Hofmann steuerte dieSicherungseinrichtung des BVR souverän durch die Finanz- und auch durch dieaktuelle Coronakrise und trug durch sein vorausschauendes Handeln ganzwesentlich zur Stabilität der genossenschaftlichen FinanzGruppe bei. DasBVR-Sicherungssystem in seiner heutigen dualen Ausgestaltung trägt dieHandschrift Hofmanns, der auch aufgrund seines Einsatzes für eine angemesseneBankenregulierung innerhalb der genossenschaftlichen FinanzGruppe und weit übersie hinaus höchste Anerkennung und Wertschätzung genießt. Umso mehr freut esmich, dass erneut ein renommierter Regulierungs- und Bankenexperte in denVorstand des BVR eintritt", so Luxem weiter. "Mit diesem Generationswechselentsteht erneut ein starkes Vorstandsteam."Der Verwaltungsrat des BVR berief am vergangenen Mittwoch Daniel Quinten in denVorstand des BVR. Quinten wird sein Amt zum 1. Januar 2022 antreten. Der46-jährige Saarländer ist derzeit Partner bei der KPMG AGWirtschaftsprüfungsgesellschaft in München und hat dort das EZB-Office der KPMGaufgebaut, dessen Co-Leitung er bis heute innehat. Quinten ist zudem Co-Leiterdes Risk & Treasury Beratungs- und Prüfungsteams von KPMG im Bereich FinancialServices. Zuvor leitete er die Abteilung Bankenaufsichtsrecht und internationaleBankenaufsicht bei der Deutschen Bundesbank sowie das Büro des Vizepräsidentender Deutschen Bundesbank. Beim BVR wird er die Hofmann-RessortsSicherungseinrichtung, Recht sowie Steuerrecht verantworten.BVR-Präsidentin Marija Kolak: "Mit Gerhard Hofmann verlässt ein brillanterKenner der deutschen und internationalen Finanzszene den BVR, ein fachlich undkollegial hoch geschätztes Mitglied des Vorstandes. Der Vorstand des BVR freutsich, mit Daniel Quinten wieder einen ausgewiesenen Kenner der Banken und derenRegulierung an Bord zu bekommen. Damit ist der BVR für die Herausforderungen derZukunft sehr gut aufgestellt."LebenslaufDaniel Andreas Quinten9. September 1974, Dillingen / SaarAb 1. Januar 2022 Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der DeutschenVolksbanken und Raiffeisenbanken (Nachfolge Gerhard Hofmann)Seit 2014 Partner KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Aufbau undCo-Leitung des EZB-Offices der KPMG und Co-Leitung des Risk & TreasuryBeratungs- und Prüfungsteams im Bereich Financial Services2011 - 2013 Leiter der Abteilung Bankenaufsichtsrecht und internationaleBankenaufsicht bei der Deutschen Bundesbank2006 - 2011 Leiter des Büros des Vizepräsidenten der Deutschen Bundesbank1999 Studienabschluss als Diplom-Volkswirt