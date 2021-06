Die Stimmungsindikatoren deuten auf eine hohe Skepsis der Marktteilnehmer hin. Viele Akteure trauen derAufwärtsbewegung nicht so recht! Das gefällt uns.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit der Angst im Nacken tendieren die Börsen leicht aufwärts. Wobei sich bei der Aufwärtsbewegung das Muster „Zwei Schritte vor, ein Schritt zurück“ erkennen lässt. Ein Muster, das uns gut gefällt. Skeptisch hingegen würden wir bei überschäumender Party-Stimmung. Insofern bleiben wir noch bei unserer bereits vor zwei Wochen kommunizierten Meinung, es geht weiter aufwärts, aber mit Angst.

Während die Standardmärkte nach dem renditeträchtigen Winterhalbjahr, in dem obendrein die meisten Dividenden ausgezahlt werden, nun ohnehin in eine Saisonal trägere Phase eintreten, sieht die Lage bei den Rohstoffen und Edelmetallen eigentlich genau anders aus. Diese starten jetzt in ihre stärkere Saison.

Nachdem zum Beispiel der Goldpreis im Sommer des vergangenen Jahres ein neues Allzeithoch markiert hatte, notierte das Edelmetall nun fast neun Monate in einer bullishen Flagge. Bisher konnte jeder Ausbruchsversuch daraus vereitelt werden. So auch in der vergangenen Woche wieder, als der Goldpreis durch die steigenden Renditen der langlaufenden US-Staatsanleihen, ausgebremst wurde. Allerdings angesichts der mittlerweile rasant steigenden Inflation ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Goldpreis wieder Anlauf auf die 2.000,- USD-Marke nimmt.

Weiterführende interessante Informationen rund um das Thema Rohstoffe, Börsen und Aktien finden Sie hier, in unserem Wochenrückblick!

UNGLAUBLICHER NPV von 1,2 Mrd.

NEUE STUDIE ZEIGT 470 % CHANCE! Angehender Nickelproduzent mit 439 Mio. $ Gewinn pro Jahr! STRONG BUY!

Europa will bald massenweise Batteriezellen produzieren. Darauf haben sich die EU-Staaten bereits geeinigt. OHNE NICKEL LÄUFT DA NICHTS! Wer jetzt auf die richtigen Nickel-Aktien setzt wird massive Gewinne einfahren!

Hammer-Bohrergebnisse...

Weitere Volltreffer bei Fiore Gold!

Die Bestände der weltweiten Gold-ETFs liegen keine zehn Prozent unter dem Allzeithoch vom August 2020. Aber auch Zentralbanken mögen Gold!

Osisko Gold Royalties / Empress Royalty

Corona macht Menschen reicher

Weltweit haben im Pandemie-Jahr 2020 die Menschen so viel Reichtum angehäuft wie nie zuvor.

Silberschatz in Nevada...

Summa Silver findet weitere mächtige Mineralisierung

Die Nachfrage nach Silber ist groß und das in vielen Bereichen.

Osisko Metals / Torq Resources

Zink und Kupfer auf dem Schirm haben

Basismetalle haben sich preislich eingependelt. Das Marktumfeld ist immer noch angespannt und begünstigt höhere Preise.

Aguila American Gold / CanaGold

Goldmünzen gefragt

Kürzlich wurde in New York eine Münze aus dem Jahr 1933 für die rekordverdächtige Summe von 18,9 Millionen US-Dollar verkauft.

Vizsla Silver / Condor Gold

Anhaltendes Interesse der Zentralbanken an Gold

Die Zentralbanken sind dem Ankauf von Gold weiterhin positiv gestimmt, so eine aktuelle Umfrage durch das World Gold Council.

Maple Gold Mines / Trillium Gold Mines

Globale Gold-ETFs holen auf

Insgesamt liegen die Bestände der weltweiten Gold-ETFs nur noch neun Prozent unter dem Allzeithoch vom August 2020.

Kuya Silver / Summa Silver

Silber befreit sich aus dem Schatten des Goldes

Auch Silber erreichte neben Gold im Sommer 2020 ein Hoch. Bis zum Rekordpreis von 47 US-Dollar je Feinunze Silber ist allerdings noch viel Luft.

Aurania Resources / Adventus Mining

Aussichtsreiche Rohstoffe: Gold und Kupfer

Kupfer ist einer der Stoffe, die für die grüne Energiewende gebraucht werden und Gold ist vor allem bei Anlegern beliebt.

Millennial Lithium / Mawson Gold

Emissionsvermeidung mit Elektromobilität im Bereich der Mikromobilität

Mikromobilität könnte, so eine Studie, viel CO2 einsparen und für Arbeitsplätze sorgen.

Defizit voraus!

Zink – ein Zukunftsmetall auf der Überholspur!

Bekanntheit für seine Vielseitigkeit erlangte Zink schon im 17. Jahrhundert, nachdem es in Indien entdeckt wurde! Bis heute ist es in der Wirtschaft unentbehrlich!

Revival Gold / Chesapeake Gold

Goldschatz der Deutschen auf Rekordhoch

Mehr als 9.000 Tonnen Gold besitzen die deutschen Bundesbürger aktuell, sogar mehr als die Bundesbank.

Endeavour Silver / Tier One Silver

Über Gold Silber nicht vergessen

Ebenso wie Gold ist auch Silber eine Krisenversicherung. Aber Silber kann noch mehr.

