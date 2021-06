Mit einer Produktionsleistung von 850 Millionen Unzen Silber im vergangenen Jahr wurde der vierte Rückgang in Folge verzeichnet.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ursächlich für die niedrigeren Produktionsraten sind zum einen schwindende Silbergehalte des abgebauten Erzes und im vergangenen Jahr natürlich die pandemiebedingten Produktionseinschränkungen. Auf wieder höhere Produktionsraten hoffen neben den Edelmetallinvestoren vor allem Industrieunternehmen. Denn Silber ist nicht nur als Schmuck gefragt, sondern mittlerweile auch fester Bestandteil vieler High-Tech-Produkte! Und die werden derzeit massiv ausgebaut, wie beispielsweise die 5G-Technologie oder Photovoltaik-Anlagen. Deshalb rechnen Experten mit einer stark steigenden industriellen Nachfrage nach Silber. Aber auch für Privatanleger hat Silber seinen Reiz.

Wie auch Gold gilt Silber in Fachkreisen als wertstabile Anlage. Geld auf der Bank ist nicht nur der steigenden Inflation ausgesetzt, wenn man Pech hat, muss man dafür auch noch Strafzinsen bezahlen. Im Gegensatz dazu unterliegt Silber natürlich bestimmten Schwankungen, die es sich allerdings längerfristig lohnt auszuhalten. Eine andere Möglichkeit in den prosperierenden Silbermarkt zu investieren ist der Einstieg in hochkarätige Produzenten, wie zum Beispiel Endeavour Silver, der immer wieder mit sehr guten Nachrichten von sich reden macht. Und wer weiß, vielleicht wird auch dieses Unternehmen bald zum Dividendenzahler!

Einer der Top-Ten-Silber-Gold-Produzenten, Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N / TSX-V: EDR), stieß im Rahmen seines Bohrprogramms auf dem vielversprechenden ‚Terronera‘-Projekt, der nächsten Produktionsstätte, gleich auf eine Reihe hochgradige Silber- und Goldmineralisierungen. Die Mineralisierungsstrukturen gliedern sich in die vier Adern ‚San Simon‘, ‚Fresno, Pendenica‘ und ‚Lindero‘ die sich alle in unmittelbarer Nähe südöstlich der ‚Terronera‘-Ader befinden. Eine weitere hochgradige Ader namens ‚Los Cuates‘ wurde sogar noch 10 km nordwestlich von ‚Terronera‘ identifiziert.

Quelle: Endeavour Silver

Als Highlights der einzelnen Mineralisierungsstrukturen präsentierten sich:

‚San Simon‘: 9,78 g/t Au und 214 g/t Ag für 899 g/t AgEq über 1,35 m (TR13S-1)

‚Fresno‘: 6,05 g/t Au und 1.056 g/t Ag für 1.479 g/t AgEq über 2,88 m (TR13S-1)

‚Lindero‘: 2,63 g/t Au und 25 g/t Ag für 209 g/t AgEq über 1,08 m (TR7.5S-1)

‚Pendencia‘: 1,09 g/t Au und 445 g/t Ag für 521 g/t AgEq über 1,08 m (ZP-01)

‚Los Cuates‘: 1,36 g/t Au und 156 g/t Ag für 251 g/t AgEq über 1,21m (LCT-03)

‚Los Cuates HW‘: 9,52 g/t Au und 148 g/t Ag für 815 g/t AgEq über 1,95m (LCT07)

Die Abkürzungen beinhalten: g/t: Gramm pro Tonne; Au: Gold; Ag: Silber; AgEq (Silberäquivalente) werden mit einem Verhältnis von 70:1 Silber:Gold berechnet.

Das mexikanische ‚Terronera‘-Projekt befindet sich ca. 50 km nordöstlich von Puerto Vallarta, im Staat Jalisco. Diese Ergebnisse sind lediglich ein kleiner Teil des rund 16.000 m umfassenden ‚Terronera‘-Bohrprogramms. Erklärtes Ziel dieses Bohrprogramms ist es, bis zum Jahresende die ‚Terronera‘-Ader, die den Großteil der Mineralressourcen beinhaltet und derzeitiger Gegenstand der Machbarkeitsstudie ist, deutlich zu erweitern und noch mehr regionale Ressourcen hinzuzufügen. Denn ‚Terronerra‘ wird nicht nur Endeavour Silvers nächste Mine, sondern die Mine mit den niedrigsten Produktionskosten im Konzern. Die Gesamtförderkosten sind so niedrig, dass sogar die Konzernweiten Förderkosten massiv gesenkt werden können!

Luis Castro, Vice-President of Exploration verdeutlicht:

„Diese Ergebnisse unterstützen unsere Ansicht, dass ‚Terronera‘ noch über beträchtliches Potenzial zur Entdeckung neuer mineralisierter Zonen und zur Erweiterung der Mineralressourcen in mehreren Adern in der Nähe der bereits definierten Reserven und Ressourcen in der Hauptader verfügt. In den vergangenen Jahren konzentrierten sich unsere Bohrprogramme auf die Abgrenzung von Reserven und Ressourcen innerhalb der ‚Terronera‘-Hauptader, um das Vertrauen für die Machbarkeitsstudie zu erhöhen. Während dieser Zeit wurden Oberflächenexplorationsarbeiten durchgeführt, um zusätzliche Ziele in der Region zu entwickeln und vorzubereiten. Diese Bohrergebnisse bestätigen, dass unser detaillierter, methodischer Ansatz weiterhin richtig ist.“

Fazit:

In den vergangenen acht Monaten hat Endeavour Silver 33 Bohrlöcher über insgesamt 9.369 m in der ‚Terronerra‘-Region gebohrt und dabei immer wieder extrem hochgradige Gehalte von mehr als 1 kg/t Silber und mehr als 7,7 g/t Gold getroffen!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

