Element erhält Bestellungen von Sam’s Club

BURLINGTON, ONTARIO, 15. Juni 2021 – Element Nutritional Sciences Inc. (CSE:ELMT) (das „Unternehmen“ oder „Element“) freut sich bekannt zu geben, dass bei dem Unternehmen die ersten Bestellungen für Rejuvenate, sein trinkfertiges Proteingetränk auf Pflanzenbasis, von der e-Commerce Plattform von Sam’s Club erhalten hat.

Sam’s Club ist ein von Walmart Inc. betriebener Abholgroßmarkt, in dem nur Mitglieder sowohl an Einzelhandelsstandorten als auch über die Online-Plattform einkaufen können. Im Geschäftsjahr 2021 meldete Sam’s Club einen Umsatz von USD63,9 Mrd. In seiner ersten Werbekampagne in Zusammenarbeit mit Sam’s Club erwartet das Unternehmen, rund 4,4 Millionen Zugriffe zu erreichen, darunter auch Seitenzugriffe von Sam’s Club-Mitgliedern.

Die Rejuvenate-Produkte können derzeit online über amazon.com, amazon.ca, rejuvenatemuscle.com und rejuvenatemuscle.ca erworben werden. Am 7. Juni 2021 gab das Unternehmen zudem seine erste Bestellung von iHerb, einer internationalen E-Commerce-Plattform, bekannt. Rejuvenate-Produkte werden voraussichtlich im Juli 2021 online bei iHerb und Sam’s Club erhältlich sein.

„Wir machen hervorragende Fortschritte bei der Sicherung neuer Vertriebspartner, weil Rejuvenate das Potenzial besitzt, das Leben von Millionen von Menschen positiv zu beeinflussen. Unsere Produkte sind aufgrund der klinischen und von Experten begutachteten (Peer-Review) Daten, die ihre Wirksamkeit und die große Marktchance zur Verbesserung der Muskelgesundheit unterstützen, einzigartig. Wir freuen uns sehr, dass wir Partner wie Sam’s Club haben, die unsere Mission teilen, und wir glauben, dass dies die ersten Schritte sind, um unseren langfristigen Wert unter Beweis zu stellen“, sagte Stuart Lowther, Chief Executive Officer.

Über Element

Element ist ein innovatives und forschungsorientiertes kanadisches Nutrazeutika-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung wissenschaftlich fundierter Produkte für den globalen Markt für Verbrauchsgüter spezialisiert hat und ein Portfolio speziell für Männer und Frauen ab 50 Jahre entwickelt hat. Das Leitprodukt von Element, Rejuvenate, ist eine proprietäre Formulierung, von der klinisch erwiesen ist, dass sie bei der Wiederherstellung, Verjüngung und dem Wiederaufbau der natürlichen Muskelmasse, die durch Alterung bzw. Erkrankung verloren gegangen ist, hilft. Element vertreibt auch JAKTRX, eine Elite-Marke von Leistungsergänzungsmitteln. Element wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burlington, Ontario.