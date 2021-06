Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 6,92 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



Rekordgeschäftsjahr 2020 mit starkem profitablem Umsatzwachstum abgeschlossen; Erneuter deutlicher Umsatz- und Ergebnisanstieg für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwartet; Der eingeschlagene Wachstumskurs sollte durch einsetzende Skaleneffekte zu einer überproportionalen Ergebnisentwicklung führen; Kursziel: 6,92 EUR; Rating: KAUFEN

Media and Games Invest SE hat das Geschäftsjahr 2020 mit deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwächsen im Vergleich zum Vorjahr abgeschlossen. So hat das Unternehmen mit einem Umsatzanstieg von 67,1% auf 140,22 Mio. EUR (VJ: 83,89 Mio. EUR) seinen dynamischen Wachstumskurs weiter fortgesetzt. Zum hohen Wachstumstempo hat vor allem ein wachstumsstarkes viertes Quartal beigetragen (Umsatz Q4 2019: 28,17 Mio. EUR vs. Umsatz Q4 2020: 48,69 Mio. EUR), welches in punkto Volumen das umsatz- und ertragsstärkste der bisherigen Firmengeschichte war, jedoch erneut in Q1 2021 übertroffen werden konnte.



Der deutliche Konzernumsatzanstieg wurde hierbei vor allem vom Gaming- Geschäftsbereich getragen. In diesem Segment hat das Unternehmen einen sprunghaften Umsatzanstieg um 74,5% auf 75,20 Mio. EUR (VJ: 43,10 Mio. EUR) erzielt. Zu dieser erfreulichen Entwicklung haben neben positiven Effekten aus der 'Corona-Stay-at-home-policy' auch Spiele-Updates und -Erweiterungen sowie M&A-Maßnahmen beigetragen.



Daneben hat auch das Mediensegment mit einem signifikanten Umsatzzuwachs von 59,3% auf 65,0 Mio. EUR (VJ: 40,80 Mio. EUR) wesentlich zum Konzernumsatzanstieg beigetragen. Neben Umsatzzuwächsen aus organischem Wachstum hat dieser Geschäftsbereich auch von positiven Effekten aus vollzogenen M&A-Maßnahmen (z.B. Übernahme der wesentlichen Assets der Verve Wireless) profitiert. Das organische Wachstum dieses Geschäftsfelds wurde unseres Erachtens insbesondere dadurch beflügelt, dass der kundenseitige Fokus sehr stark auf Kunden aus dem wachstumsstarken Gaming- und E- Commerce-Sektor lag.



