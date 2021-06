BERNSTEIN RESEARCH belässt EASYJET auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Daniel Roeska

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 11,5

Kursziel alt: 11,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1150 Pence belassen. Zwei Wochen nach dem Start des für europäische Fluggesellschaften wichtigsten Geschäftsquartals sei die Hoffnung auf eine Erholung im Juli und August nach wie vor hoch, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Chancen seien weiterhin gut. Wizz Air sei wegen ihres hohen Anteils an VFR-Passagieren (Visiting Friends and relatives) in der besten Position. Easyjet sei allerdings ebenfalls stark auf den Freizeitverkehr ausgerichtet, jedoch deutlicher auf große Städte fokussiert und zudem der langsameren Erholung in Großbritannien ausgesetzt./ck/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2021 / 23:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.