Kann die Siemens Healthineers-Aktie in naher Zukunft das alte Hoch überwinden, um danach auf 53 Euro zuzulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Nach ihrem Allzeithoch vom 8.2.21 bei 49,99 Euro trat die im TecDAX gelistete Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006) in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Handelsspanne von 45 bis 49 Euro ein. In den vergangenen Tagen näherte sich der Aktienkurs nicht zuletzt wegen optimistischer Analystenkommentare wieder dem oberen Rand der Tradingrange an.

Kann die Siemens Healthineers-Aktie, die in der neuesten Analyse von J.P. Morgan mit einem Kursziel von 54,50 Euro zum Kauf empfohlen wird, in Kürze das alte Hoch überwinden, um danach zumindest auf 53 Euro anzusteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.