En Chine, le gouvernement a contribué à faciliter cette croissance, en offrantdes allégements fiscaux et des incitations financières aux entreprises desemi-conducteurs désireuses d'investir. Selon Hui He, les fournisseurs chinoisd'équipements et de matériaux se développent de plus en plus rapidement. Onestime que la Chine peut construire une chaîne de production entièrementautonome d'ici la fin de l'année. Semiconductor Manufacturing InternationalCorporation (SMIC) est un excellent exemple du type de croissance que connaîtactuellement le marché chinois. SMIC dispose d'une capacité de production demasse de 28 nm depuis de nombreuses années et est même passé à 14 nm.D'autre part, de nombreux pays, comme les États-Unis et les pays européens,souhaitent augmenter leur production nationale et réduire leur dépendance àl'égard de la production étrangère. La souveraineté numérique est devenue unsujet brûlant pour les législateurs, qui prévoient qu'une industrietechnologique indépendante et compétitive sera au coeur des économies nationalesdans les décennies à venir. Hui He suggère qu'un marché est absolumentnécessaire si vous produisez des produits. Le marché final se situera au niveaudes appareils, tels que les smartphones et les PC, le cloud et l'edge computing,ou l'un des sujets les plus chauds du moment : l'automobile. Cependant, cesdernières années, l'Europe n'est plus le plus gros consommateur de cescomposants.Total Telecom estime que les efforts visant à transformer le marché mondial dessemi-conducteurs sont clairement en cours, mais, à l'instar de la production desemi-conducteurs elle-même, le déplacement de la portée des marchésinternationaux est inévitablement un processus lent et laborieux, dont lesrésultats restent à voir.