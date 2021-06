Der Impfstoff von CureVac gegen COVID-19 wird zur riesigen Enttäuschung. In der zulassungsrelevanten Phase 2b/3-Studie mit rund 40.000 Probanden hat CVnCoV sich nicht beweisen können. Dies haben die Tübinger, an denen der Bund sich vor dem Börsengang beteiligt hatte und bei denen SAP-Gründer Dietmar Hopp zu den wichtigsten Aktionären und Geldgebern gehört, am Mittwoch nach NASDAQ-Handelsende gemeldet. Der Schock sitzt tief am ...