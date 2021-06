RBC Global Charity Day for the Kids - 5 Millionen US-Dollar werden an 50 jugendbezogene Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt gespendet

FRANKFURT, 17. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Im Rahmen einer globalen Wohltätigkeitsinitiative der Royal Bank of Canada, dem „RBC Charity Day for the Kids", werden 5 Millionen US-Dollar an mehr als 50 jugendbezogene Wohltätigkeitsgruppen rund um den Globus gespendet, welches das starke Engagement der RBC bei der Unterstützung von Jugendorganisationen bekräftigt. Was 2015 als „Trade for the Kids" begann, hat sich nach und nach zu einer viel größeren und stärker integrierten globalen Wohltätigkeitsinitiative für die Mitarbeiter von RBC Capital Markets auf der ganzen Welt entwickelt.

Die negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betreffen nach wie vor viele Kinder und Jugendliche, angefangen bei der zunehmenden Armut bis hin zu einer größeren Stressbelastung, die durch soziale Isolation und fehlende persönliche Aktivitäten entsteht. RBC verstärkt weiterhin ihre Bemühungen vor Ort zu helfen, und unterstützt Hunderte von Organisationen, die sich für die psychische Gesundheit von Jugendlichen auf der ganzen Welt einsetzen.

Bis heute hat die jährliche Spendenaktion über 20 Millionen US-Dollar für mehr als 90 jugendbezogene Wohltätigkeitspartner auf der ganzen Welt eingebracht. Die diesjährige globale Veranstaltung „RBC Charity Day for the Kids" wurde um weitere Länder ergänzt und fand erstmalig auch in Deutschland statt (siehe vollständige Liste der Wohltätigkeitsorganisationen hier). In diesem Jahr konzentrierte sich RBC nicht nur auf Spenden, sondern auch auf die Förderung der Arbeit unserer Wohltätigkeitspartner zur Unterstützung junger Menschen. Mitarbeiter in Kanada, den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan, Hongkong, Australien, Barbados und den Bahamas feierten die unternehmenseigene Kultur des Gebens und Philanthropie bei RBC, indem sie virtuell an einem Tag mit einer Vielzahl kreativer und ansprechender Multimedia-Inhalte teilnahmen.