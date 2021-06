HaluGen Life Sciences, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Entheon Biomedical, und die Firma Silo Wellness gründen eine Partnerschaft für Psychedelika-Gentest-Kits

Vancouver, British Columbia--(17. Juni 2021) - Entheon Biomedical Corp. (CSE: ENBI) (OTCQB: ENTBF) (FWB: 1XU1) („Entheon“), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von psychedelischen Arzneimitteln zur Behandlung von Suchterkrankungen konzentriert, und die Firma Silo Wellness Inc. (CSE: SILO) (OTC: SILFF) (FWB: 3K70) („Silo Wellness“), ein auf funktionelle Pilze und Psilocybin-Pilze spezialisierter Betreiber von psychedelischen Wellness-Retreats, haben eine Empfehlungsvereinbarung (die „Vereinbarung“) unterzeichnet. Ziel der Vereinbarung ist es, einerseits die Markenbekanntheit eines von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft HaluGen Life Sciences Inc. („HaluGen“) entwickelten und vermarkteten Psychedelika-Gentest-Kits zu steigern und andererseits die Gäste der von Silo Wellness organisierten Retreats in die Lage zu versetzen, durch einen besseren Zugang zu Informationen über sich selbst fundierte Entscheidungen zu treffen.

Silo Wellness ist ein an der Börse CSE notiertes Unternehmen, das eine verbraucherorientierte Plattform für den Verkauf von funktionellen Pilzprodukten sowie eine Anlage für die Produktion von Psilocybin-Pilzen in Jamaika betreibt und psychedelische Wellness-Retreats sowohl in Jamaika als auch in Oregon organisiert, bei denen eine Vielzahl von psychedelikagestützten Therapien zum Einsatz kommen. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Firma Silo Wellness Empfehlungs- und Marketingleistungen für den von HaluGen vertriebenen Psychedelika-Gentest, der am 6. Juni 2021 im US-Markt eingeführt wurde, erbringt und damit den Zugang zu diesen Tests erleichtert und auch ihre Sichtbarkeit steigert. Silo Wellness erhält für jede Weiterempfehlung an HaluGen eine finanzielle Vergütung.

Als einer der ersten seiner Art dient dieser Gentest zum Nachweis von spezifischen DNA-Biomarkern, mit denen sowohl das Risiko als auch das Potenzial von unerwünschten Reaktionen auf halluzinogene Drogen bewertet werden kann. Mit dem Test bekommen die Anwender personalisierte Berichte und verwertbare Ergebnisse an die Hand, die direkt auf das eigene Smartphone geliefert werden. Dieses bequeme und sichere Instrument lässt bessere Rückschlüsse darauf zu, wie empfindlich Einzelpersonen auf klassische Psychedelika und Ketamin reagieren. Außerdem liefert der Test Einblicke in das kurzfristige bzw. langfristige Potenzial für von Psychedelika induzierte Risiken, wie etwa die Entwicklung einer Psychose.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem innovativen Team von Silo Wellness, das darauf spezialisiert ist, einen legalen Zugang zu professionell geführten Wellness-Retreats mit einem reichhaltigen Psychedelika-Therapieangebot zu ermöglichen“, sagt Timothy Ko, Chief Executive Officer von Entheon. „Die stärkere Sichtbarkeit und der bessere Zugang zum Psychedelika-Gentest über das breite Netzwerk von Silo Wellness unterstützt uns bei unseren Bemühungen und macht es für uns leichter, Einzelpersonen mit entsprechenden Hilfsmitteln und Know-how bei der informierten Entscheidungsfindung in Zusammenhang mit dem Konsum von Psychedelika zu unterstützen.“

„Dank dieser Geschäftsbeziehung zwischen Entheon und HaluGen können wir unseren Gästen die Möglichkeit bieten, Entscheidungen auf der Grundlage von entsprechenden Daten zu treffen, um bei uns psychedelische Erfahrungen mit Ketamin und Psilocybin und bald auch mit 5-MeO-DMT zu machen“, sagt Douglas K. Gordon, Chief Executive Officer von Silo Wellness. „Bei unseren psychedelischen Retreats hängt alles von der persönlichen Verfassung und von der Umgebung ab (‚set and setting‘). Die Denkweise und Einstellung der Teilnehmer wird von ihren persönlichen Ängsten gegenüber einem Medikament und der Furcht vor möglichen Nebenwirkungen beeinflusst. Je mehr Möglichkeiten wir den Kunden anbieten können, im Vorfeld einer Sitzung entsprechende Informationen über sich selbst einzuholen, desto besser.“

Über Entheon Biomedical Corp.

Entheon ist ein auf Forschung und Entwicklung spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von sicheren und wirksamen psychedelischen Therapeutika auf Basis von N,N-Dimethyltryptamin („DMT-Produkte“) zur Behandlung von Suchterkrankungen und Substanzgebrauchsstörungen beschäftigt. Sofern alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zulassungen erteilt werden, hat Entheon die Absicht, Einnahmen über den Verkauf seiner DMT-Produkte an Ärzte, Kliniken und zugelassene Psychiater in den Vereinigten Staaten, bestimmten Ländern der Europäischen Union sowie in ganz Kanada zu erzielen.

Über Silo Wellness

Silo Wellness sieht es als seine Aufgabe, mit der Entwicklung und Einführung von psychedelischen Arzneimitteln zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden beizutragen. Es geht im Wesentlichen darum, traumatische Erlebnisse zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu steigern, indem die aktiven Wirkstoffkomplexe der Psychedelika entstigmatisiert und innovative Ansätze für deren vereinfachte Verabreichung und Einnahme entwickelt werden. Silo Wellness hat die Absicht, neue, sichere und leistbare Alternativen zu den gängigen Medikamenten einzuführen, indem es den Zugang zu neuen Wachstumsmärkten, in denen Psychedelika legal sind, erleichtert, Wellness-Retreats auf Basis von Ketamin und Psilocybin organisiert und andernorts die Herstellung und den Vertrieb von funktionellen Pilzen ermöglicht.

Seit der Firmengründung liegt der Geschäftsschwerpunkt von Silo Wellness in erster Linie auf (1) der Entwicklung und dem Verkauf von funktionellen Pilztinkturen; (2) der Entwicklung eines dosierbaren Psilocybin-Nasensprays in Jamaika; (3) der Organisation von ketamingestützten Retreats in Oregon sowie psilocybin- und 5-MeO-DMT-gestützten Retreats in Jamaika; und (4) dem Anbau von psychedelischen Psilocybin-Pilzen in Jamaika.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassen „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Emission der Kompensationsaktien, die Erzielung von Einnahmen durch das Unternehmen, die Wirksamkeit der Produkte und die voraussichtlichen Geschäftspläne und den Zeitplan der zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann es keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie „pro forma“, „plant“, „erwartet“, „wird“, „kann“, „sollte“, „Budget“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „erwartet“, „glaubt“, „potenziell“ oder Abwandlungen solcher Begriffe, einschließlich ihrer Verneinungen, sowie an Ausdrücken zu erkennen, die sich auf bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten oder ergriffen oder erreicht werden können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren gehören unter anderem, dass das Unternehmen in der Lage ist, die erwarteten Geschäftspläne und den Zeitplan für künftige Aktivitäten des Unternehmens und von Silo Wellness einzuhalten, sowie Verkäufe und Überweisungen, falls vorhanden.

Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

