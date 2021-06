3 starke Aktien für die Zeit nach dem Lockdown

Drei Aktien für die Zeit nach dem Lockdown, die für einige starke Ergebnisse in diesem Jahr bereit sind, sind Planet 13 (WKN: A2JPJ2), Restaurant Brands International (WKN: A12GMA) und JPMorgan Chase & Co (WKN: 850628).

1. Planet 13

Das Cannabisunternehmen Planet 13 hat sein Geschäftsmodell als Touristenattraktion aufgebaut. Sein SuperStore in Nevada befindet sich in der Nähe des Las Vegas Strip und ist gewaltige 112.000 Quadratmeter groß – das entspricht in etwa der Größe von 56 Starbucks Coffee Shops. Der Standort enthält Veranstaltungsräume für Hochzeiten und Firmenevents und verfügt auch über Restaurants. Es gibt keinen Mangel an Dingen, die man an diesem Ort tun kann, und die schiere Größe des Ortes hat ihn zu einem beliebten Ziel in Las Vegas gemacht. Es hat eine 4,5-Sterne-Bewertung auf TripAdvisor erhalten. Planet 13 eröffnet später in diesem Jahr auch eine kleinere, 55.000 Quadratmeter große Apotheke in Santa Ana, Kalifornien, nicht weit von Disneyland entfernt.

Was die Investoren für diese Cannabis-Aktie begeistern sollte, ist die Tatsache, dass es trotz Lockdown erstaunlich rundläuft. Als das Unternehmen am 5. April seine Jahresergebnisse bekannt gab, meldete es für den Monat März einen Rekordumsatz von 9,7 Millionen USD. Das sah zwar beeindruckend aus, aber dieser Rekord wurde im darauffolgenden Monat gebrochen, als der Umsatz im April 10,7 Millionen USD überstieg. In dieser Woche wurde ein weiterer Rekord bekannt gegeben: Der Umsatz im Mai betrug 11,2 Millionen USD.

Die Aktien von Planet 13 sind im Jahr 2021 bisher um mehr als 20 % gestiegen und liegen damit deutlich über der Rendite des S&P 500 von 12 %. Ich denke, dass es für die Aktie in den kommenden Wochen und Monaten nur noch besser werden kann.

2. Restaurant Brands

Restaurant Brands hat in letzter Zeit keine großartigen Ergebnisse erzielt, aber das könnte sich ändern, wenn wieder mehr Menschen essen gehen. Wie bei Planet 13 gibt es bereits Anzeichen dafür, dass die Dinge für das Unternehmen besser werden. Als das Unternehmen am 30. April seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichte, meldete es ein konsolidiertes systemweites Umsatzwachstum von 1,4 % für den Zeitraum bis zum 31. März, verglichen mit 0 % vor einem Jahr. Die systemweiten Zahlen beinhalten die Umsätze aller Restaurants, während die vergleichbaren Umsätze nur die Restaurants berücksichtigen, die im gleichen Zeitraum des letzten Jahres in Betrieb waren.