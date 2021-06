München (ots) -



- Auswertung von über 233.000 Kundenurteilen zu 1.203 Unternehmen

- Service: Kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im Kundenkonto



Viele Unternehmen werben mit hoher Kompetenz, CHECK24 hat sie. Das Münchener

Vergleichsportal erhält die Auszeichnung HÖCHSTE KOMPETENZ von FOCUS-MONEY in

Zusammenarbeit mit ServiceValue. Dabei erreichte CHECK24 gleich in zwei

Kategorien die höchste Kompetenzzuschreibung. Im Bereich

Versicherungs-/Finanzvergleichsportale setzte sich CHECK24 mit dem Wert 2,42

gegen tarifcheck und Verivox durch, im Bereich Digitale Versicherungsexperten

konnten u. a. Getsafe und Wefox den Top-Wert 2,49 des Münchener

Vergleichsportals nicht schlagen.1)





Ziel der Untersuchung war es herauszufinden, bei welchen Unternehmen Fachwissenund Qualität spürbar von Kund*innen wahrgenommen werden. Die Grundlage bildeteeine online durchgeführte repräsentative Kundenbefragung. So wurden über 233.000Urteile zu 1.203 Unternehmen eingeholt und ausgewertet. Die Befragten gaben ihreEinschätzung zur Kompetenz der Unternehmen auf einer fünfstufigenZustimmungs-Skala ab. Eins bedeutet die beste Bewertung, fünf die schlechteste.Das Prädikat HÖCHSTE KOMPETENZ, mit dem CHECK24 zweifach ausgezeichnet wurde,erhielten Unternehmen, die in ihrer Branche die beste Beurteilung erreichten.Service: Kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im KundenkontoCHECK24 bietet an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung per Telefon, Chatund E-Mail. Verbraucher*innen sehen und verwalten ihre Verträge im Kundenkonto.Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durchunseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwaltenKund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie dieseabgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- undLeistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren undgleichzeitig sparen. Diese und weitere kostenlose Serviceleistungen wissen über15 Millionen Kund*innen zu schätzen.Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern - dadurch sinken diePreise. So sparten Verbraucher*innen innerhalb eines Jahres insgesamt über 800Millionen Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einerTochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).2)1)Quelle: https://servicevalue.de/ranking/hoechste-kompetenz-focus-money/[2.6.2021]2)Quelle: WIK-Consult (https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf )Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz undKund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen ausüber 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern,mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbieternfür DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik,Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie diepersönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innenkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.