4finance startet Prozess zur EUR-Anleihen-Refinanzierung

3-Jahres-Verlängerung der EUR-Anleihen als effizienter Weg zur Verlängerung der Endfälligkeit bis 2025

Änderungsprozess folgt auf breite Unterstützung nach Konsultation mit Anleihegläubigern



21. Juni 2021. Die 4finance Holding S.A. (die "Gruppe"), einer der größte Anbieter in Europa, der sich auf digital Konsumentenkredite spezialisiert hat, gibt bekannt, den formellen Prozess zur Änderung der Anleihebedingungen ihrer EUR 2022-Anleihe eingeleitet zu haben. Die formelle Bekanntmachung der Einladung, über eine dreijährige Verlängerung der Laufzeit bis Februar 2025 abzustimmen, wurde heute im Bundesanzeiger und auf der Website der Gruppe mit weiterführenden Dokumenten veröffentlicht.



Investoren, die gemessen am Wert nahezu die Hälfte der ausstehenden EUR-Anleihen im Besitz halten, signalisierten nach einem Konsultationsprozess breite Zustimmung zu den vorgeschlagenen Änderungsbedingungen. Bei erfolgreicher Verabschiedung der Änderungen erhalten alle Inhaber der EUR-Anleihen ein Änderungsentgelt in Höhe von 25 Basispunkten und Inhaber, die an der Abstimmung teilnehmen, erhalten ein zusätzliches Teilnahmeentgelt in Höhe von 75 Basispunkten. Weitere Einzelheiten finden Sie untenstehend in den Erläuterungen zu dieser Mitteilung und in der Einladung zur Abstimmung.



Kieran Donnelly, CEO von 4finance, erläutert, "Unsere solide Geschäftsentwicklung in den vergangenen Quartalen - die sich auch im April und Mai fortsetzte - hat es uns ermöglicht, unsere Refinanzierungspläne zu beschleunigen. Die Fälligkeit der EUR-Anleihe jetzt anzugehen, zusammen mit der kürzlich erfolgten Einziehung von USD 125 Mio. unserer USD-Anleihe, verbessert die gesamte Kreditwürdigkeit von 4finance und versetzt uns in eine starke Position, den Refinanzierungsprozess in der zweiten Jahreshälfte abzuschließen."