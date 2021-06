Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von Varta. Die Aktie liegt immerhin rund fünf Prozent in der Gewinnzone. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 143,70 EUR. Doch wie geht es nun weiter?

Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Schließlich steigert der Titel heute sein 4-Wochen-Hoch. Die Aktionäre hatten diesen Umkehrpunkt bisher bei 142,00 EUR austariert. Daher versprechen die nächsten Tage Hochspannung.

Wer die übergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 125,15 EUR komplett grünes Licht. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

Fazit: Varta kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.