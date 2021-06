Anlegerverlag dynaCERT bläst zur Attacke! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.06.2021, 13:32 | 23 | 0 | 0 22.06.2021, 13:32 | Foto: www.anlegerverlag.de dynaCERT katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund vier Prozent zubuche. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder? Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles dynaCERT-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können. Trotz des Anstiegs ist die Aktie noch nicht über den Berg. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Zuletzt lag dieser Tiefpunkt bei 0,23 EUR. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben. Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, dürfte Langfrist-Anlegern das Lächeln vergehen. Von dieser Warte aus sind nämlich fallende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 0,36 EUR verläuft. Die langfristigen Abwärtstrends verlangsamen sich also mit dem heutigen Tage deutlich. Fazit: Diese dynaCERT-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer