Personalis gibt NeXT Level Biomarkers Symposium bekannt

Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), ein führendes Unternehmen für die fortgeschrittene Genomik von Krebskrankheiten, gab heute seine Eröffnungsveranstaltung, das NeXT Level Biomarkers Symposium, bekannt, die über die Personalis NeXT Platform neuartige Forschungsarbeiten zu aufkommenden Biomarkern vorstellt.

Diese Veranstaltung geht im Einzelnen auf die neusten Personalis Forschungen sowie auf eine Fallstudie in Zusammenarbeit mit dem Parker Institute for Cancer Immunotherapy ein. Die Personalis Präsentationen konzentrieren sich auf kürzlich veröffentlichte Forschungsergebnisse zum Verlust der Heterozygosität (LOH) des Human-Leucocyte-Antigens (HLA), zur Vorhersagbarkeit von Neoantigenen sowie zum neuartigen, zusammengesetzten Biomarker von Personalis, dem Neoantigen Presentation Score (NEOPS). Zudem wird Dr. Theresa LaVallee, gestützt auf Daten, die in Zusammenarbeit mit Personalis entwickelt und analysiert wurden, Erkenntnisse aus der PRINCE-Studie vorstellen.

Die Agenda für das NeXT Level Biomarkers Symposium enthält folgende Punkte:

Entdeckung von Biomarkern mit ImmunoID NeXT Platform

Erforschung der HLA-LOH mit dem Deletion-of-Allele-Specific-HLAs (DASH)-Algorithmus

Vorhersage der Neoantigen-Bindung und Biomarker-Entdeckung mit SHERPA

Zusammengesetzte Biomarker und unser Neoantigen Presentation Score (NEOPS)

Parker Institute Fallstudie: Die PRINCE-Studie

Überblick über NeXT Liquid Biopsy und Review der AACR-Daten

NeXT Dx und Companion Diagnostics (CDx) mit Personalis

„Wir freuen uns, unseren Partnern unsere neuesten Technologien und Produktentwicklungen vorzustellen“, sagte Richard Chen, MD bei Personalis CSO. „Angesichts der komplexen Biologie, die der Progression von Krebskrankheiten zugrunde liegt, und dem Ansprechen auf eine Behandlung, besteht unsere Mission bei Personalis darin, ein breiteres, umfassenderes molekulares Profiling und Testen für die Krebserkrankung jedes einzelnen Patienten zu bieten. Dabei möchten wir der Biopharma-Branche, Ärzten und Patienten die Informationen geben, die sie für eine Präzisionsonkologie jetzt und mit Blick auf die Zukunft benötigen. Diese neuen Technologien leisten einen Beitrag zur Förderung dieser Mission.“