Die Aktien von Bike24 werden beim Börsengang zu je 15,00 Euro ausgegeben. Die Preisspanne lag im Vorfeld bei 15,00 Euro bis 19,00 Euro. An neue institutionelle Investoren gehen insgesamt 21,5 Millionen Aktien. Somit liegt das gesamte Emissionsvolumen bei 322,5 Millionen Euro. Beim Börsengang konnten Privatinvestoren keine Aktien zeichnen, es gab nur eine Privatplatzierung.Dabei ist das Interesse am IPO offenbar nicht so hoch ...