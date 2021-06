DZ BANK – Brent bringt sich für neuen Aufwärtsimpuls in Stellung!

Werbung

Der Ölpreis setzte seine Aufwärtsbewegung in den vergangenen Wochen weiter fort und konnte den Breakout über die psychologisch wichtige Marke von 70 USD überzeugend verteidigen. Übergeordnet bleibt die technische Ausgangssituation bei Brent Crude Oil unseres Erachtens weiter intakt, nachdem die Notierungen zuletzt auf hohem Niveau etwas konsolidiert hatten.

Ölpreise profitieren von Reopening im Reise- und Flugverkehr, US-Öllagerbestände sinken weiter

Fortschritte bei der COVID-19-Impfstoffkampagne und weiter sinkende Neuinfektionszahlen sorgten zuletzt bei Brent Crude Oil für weiter steigende Notierungen. Während in den USA bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung vollständig gegen die neuartige Lungenerkrankung geimpft wurde, nimmt die COVID-19-Impfstoffkampagne auch in Europa und Asien weiter Fahrt auf. Dies lässt Spielraum für weitere Lockerungen im Flug- und Reiseverkehr, was die Nachfrage nach Kraftstoffen und Kerosin weiter befeuert. So wurden kürzlich die Einreisebeschränkungen für Flugreisende aus den USA in die EU aufgehoben, was den Touristikverkehr in den Sommermonaten deutlich ankurbeln wird. Viele US-Fluggesellschaften rechnen mit Verweis auf die jüngsten Buchungszahlen nach der krisenbedingten Zwangspause mit einem regelrechten Ansturm während der Sommer-Feriensaison. Entsprechend deutliche Rückgänge waren zuletzt bei den wöchentlichen US-Öllagerbeständen auszumachen. Hier wurde mit -7,35 Millionen ein deutlich größerer Rückgang ausgewiesen als zuvor von Analysten erwartet. Neben der „Driving-Season“, die ohnehin für einen saisonalen Anstieg beim Kraftstoffverbrauch sorgt, macht sich auch die höhere Benzin- und Kerosinnachfrage im Zuge des Reopenings bemerkbar, wobei dieser Effekt auch in den kommenden Wochen und Monaten nicht nur in den USA für weiter anziehende Ölabsätze sorgen dürfte.

Iran-Atomabkommen im Fokus – Ölimporte ziehen weiter an!

Für Verunsicherungen an den Terminmärkten hatte eine mögliche Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran gesorgt, Aktuell befinden sich die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA über ein neues Nuklearabkommen auf der Zielgerade. Kommt es tatsächlich zu einer Einigung, hätte der weltweit viertgrößte Ölproduzent wieder Zugang zum Weltmarkt, was kurzfristig für ein höheres Ölangebot sorgen dürfte. Ob es tatsächlich zu einer Neuauflage des seit 2018 auf Eis liegenden Atomabkommens kommt, ist nach Einschätzung von Experten mehr als fraglich. Denn nach der jüngsten Präsidentschaftswahl im Iran, bei der der Ultrakonservative Ebrahim Raissi den Sieg davontrug, stehen die Verhandlungspartner, die aktuell in Wien tagen, unter Zugzwang, möglichst noch vor der Amtseinführung von Raissi ein tragfähiges Abkommen unter Dach und Fach zu bringen. Obwohl eine mögliche Rückkehr der iranischen Ölexporte das Angebot kurzfristig erhöhen würde, gehen viele Analysten wie Goldman Sachs von keinen nennenswerten Auswirkungen auf die derzeitige Gemengelage an den Terminmärkten aus. Neben der anziehenden Ölnachfrage im Zuge des Reopenings im Reise- und Flugverkehr dürften die weiterhin hohen Ölimporte aus Emerging Markets wie China weiter für Stabilität sorgen. Zwar hat sich die Nachfrage aus dem Reich der Mitte zuletzt etwas abgeschwächt. Jedoch zogen die Importe im Mai mit +1,4% wieder an.

Trading-Taktik: Endlos-Turbo Long auf Brent

Brent Crude Oil konnte den Breakout über die psychologisch wichtige Marke von 70 USD zuletzt erfolgreich verteidigen und setzte die Ausbruchsbewegung in den vergangenen Wochen weiter fort. Die jüngste mehrtägige Korrektur vom Jahreshoch oberhalb der Marke von 74 USD ist unserer Einschätzung nach als trendbestätigend einzustufen, zumal größere Rücksetzer im Bereich der Marke von 72 USD zuletzt mit Käufen beantwortet wurden. Wir halten daher weiterhin an unserem Bull-Case-Szenario bei Brent Crude Oil fest, wobei sich bei Long-Positionen ein Stop-Loss im Bereich der Marke von 65 USD anbietet.

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken bzw. sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Brent Crude Oil Contract stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 40,54 USD sowie einer Knock-Out-Barriere von 40,54 USD. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf den Brent Crude Oil Contract hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 23.06.2021

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion