Was geht denn schon wieder bei BioNTech ab? Die Aktie ist kaum aufzuhalten, jedoch leider im absolut negativen Sinne. Die Aktie wird immer wieder weit zurückgeworfen und muss sich nun ranhalten, nicht zu tief in den Keller zu fallen. Die Anlegerstimmung wird weiter zurückgeworfen und niemand weiß mehr so richtig, woran er hier ist. Wird sich das Blatt noch wenden?

Aus dieser Situation lässt sich extrem viel schlussfolgern. Viele scheinen bereits zu denken, dass der Höhepunkt dieser Aktie erreicht ist und nicht weiter als knapp unter 200 Euro steigen wird. Diese Vermutung ist jedoch höchstwahrscheinlich falsch: Neben dem Verkauf von Impfstoffen hat BioNTech auch enorme Fortschritte in der Krebsforschung erzielt, die komplett unter dem Radar läuft! Wird sich BioNTech also auch auf ganz anderen Wegen zu einer Supermacht entwickeln, die keiner so richtig auf dem Schirm hat? Die Anzeichen sind ganz klar da und es ist kaum abzusehen wo die Reise noch hinführen wird. Ein Absturz wird jedoch abgewendet werden! Heute verliert die Aktie dennoch vorerst 3,41 Prozent und 6,75 Euro, steht somit nur noch bei 191,20 Euro!





