Köln (ots) - "Mit dem "Tag der Süße" konnten wir einen wertvollen Beitrag zur

öffentlichen und oftmals sehr leidenschaftlich geführten Debatte rund um eine

ausgewogene Ernährung, insbesondere zum Thema "Süßereduktion", leisten, indem

wir die Diskussionen auf eine wissenschaftliche Grundlage gestellt haben",

resümierte Isabelle Begger, Vorsitzende des Süßstoff-Verband e.V., zum Abschluss

des "Tag der Süße" am 17. Juni, der in diesem Jahr erstmalig stattfand und vom

Süßstoff-Verband initiiert wurde. Mehr als 200 Fachleute aus der Ernährungs- und

Gesundheitsbranche, aus Lebensmittelindustrie und Wirtschaft sowie

Vertreter:innen von Fachverbänden und Selbsthilfeorganisationen beteiligten sich

in Form von virtuellen Vortrags- und Diskussionsrunden an der Debatte rund um

die Historie und Sicherheit von Süßstoffen, Geschmackspräferenzen und

Süßereduktion.



Geschmacksexpertin: "Der Konsum von Süßem beeinflusst nicht die Präferenz für

Süßes"







Zu Beginn der digitalen Eventreihe referierte Geschmacksexpertin Dr. KathrinOhla im Rahmen eines "Politischen Frühstücks" vor virtuell zugeschaltetenMitgliedern des Bundestages und deren Mitarbeitenden zu den Themen "Genetik,Gewöhnung und Präferenz von Süßem". Die Wissenschaftlerin betonte in ihremVortrag, dass die Vorliebe für Süßes angeboren, jedoch im Laufe des Lebensbeeinflussbar ist. "Das Wort "Süßeprägung" suggeriert einen festgeschriebenenund unumkehrbaren Zustand und entspricht nicht der Realität. Untersuchungenzeigen, dass wir mit Disziplin und Willen lebenslang dazu in der Lage sind,unsere Präferenzen und unser Ernährungsverhalten zu verändern", berichtet Ohla.Ihr Appell an die Politik: "Nicht der Süßegeschmack und somit dasGeschmackserlebnis muss reduziert werden, sondern die Zusammensetzung derLebensmittelprodukte muss überdacht und reguliert werden", so Ohla.Auch mit Vorurteilen und Mythen räumte die Wissenschaftlerin auf: "Eineraktuellen Studie (Appleton et al., 2018) zufolge führt der Konsum von süßenLebensmitteln und Getränken nicht zu einer erhöhten Süßepräferenz". Eine Spirale"süßer Konsum führe zu Lust auf mehr Süßes" gebe es demnach nicht.Süßstoff-Experte: "Die Geschichte von Saccharin ist spannender als jedeSeifenoper"Die anschließende digitale Fachveranstaltung bot mehr als 200 Fachleuten ausGesundheit und Ernährung spannende Einblicke rund um die Themen Historie undSicherheit von Süßstoffen sowie Geschmackspräferenzen und Süßereduktion. DieVortragsreihe eröffnete Prof. Dr. Klaus Roth, promovierter Chemiker und