Der Abivax Aktie gelingt an der Euronext Paris heute ein Kurssprung auf zwischenzeitlich erreichte 33,65 Euro. An der hier liegenden charttechnischen Hindernismarke bei 33,60/33,80 Euro dreht der Aktienkurs aber nach unten ab. Aktuell liegt die Biotech-Aktie bei 31,25 Euro, das Plus hat sich auf 6,84 Prozent verringert. Auslöser der Aufwärtsbewegung im Mittwochshandel ist eine Nachricht des französischen Biotech-Unternehmens zu den ...