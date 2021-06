Nachhaltigkeitsbericht 2020: Neue Kundenlösungen für mehr Nachhaltigkeit

2020 war ein schwieriges Jahr. Für Bucher Industries stand die Sicherheit der Mitarbeitenden während der Pandemie im Zentrum. Trotz der Herausforderungen gelang es dem Konzern, erneut Produkte auf den Markt zu bringen, mit denen die Kunden ihre Produktivität steigern, sicher arbeiten, Kosten senken und ihren ökologischen Fussabdruck verkleinern können - der wirkungsvollste Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft, den Bucher leisten kann.

Produkt-Highlights im Jahr 2020

Beispiele solcher Produkte werden im Nachhaltigkeitsbericht 2020 gezeigt. Dazu gehört der autonome Futtermischwagen «AURA» von Kuhn Group, dank dem sich Viehzüchter im Betrieb Aufgaben mit höherer Wertschöpfung widmen können. Bucher Municipal lancierte «Husky Le», ein vollelektrisches Flüssigstreugerät, das sowohl auf konventionelle als auch auf elektrisch angetriebene Fahrzeuge montiert werden kann und speziell für das Kompaktkehrfahrzeug «CityCat V20e» konzipiert wurde. Bucher Hydraulics entwickelte «HELAX», eine dezentrale Linearantriebslösung, bestehend aus einem Hydraulikzylinder, der durch einen Elektromotor in Kombination mit der AX-Pumpe angesteuert wird. «HELAX» ermöglicht einen Dauerbetrieb bei höchster Energieeffizienz und stösst deshalb bei Kunden, die an Maschinen der nächsten Generation arbeiten, auf Interesse.

Bucher Emhart Glass fuhr im Rahmen der «End to End»-Strategie mit der Entwicklung von Technologien fort wie der «Closed-Loop»-Regelung «GobRadar». Diese ermöglicht eine präzisere Steuerung des Gewichts bei der Tropfenformung, was den Produktionsausschuss verringert und damit den ökologischen Fussabdruck jedes Glasbehälters senkt. Bucher Landtechnik ist eine strategische Partnerschaft eingegangen, um «ARA» auf den Markt zu bringen, ein am Traktor montiertes, hochpräzises Sprühgerät, das den Einsatz von Herbiziden in Reihenkulturen und Gemüseanbau stark reduziert.