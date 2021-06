Northleaf überträgt Shane Feeney die Führung und den Ausbau seines etablierten Sekundärmarkt-Geschäfts Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 24.06.2021, 08:58 | 49 | 0 | 0 24.06.2021, 08:58 | Wie Northleaf Capital Partners (Northleaf) heute mitteilte, übernimmt Shane Feeney die Position des Global Head of Secondaries in seiner Niederlassung in Toronto. In dieser Funktion wird Feeney alle Aspekte des Sekundärmarkt-Programms von Northleaf beaufsichtigen. Dabei wird er auf der 18-jährigen Erfolgsgeschichte des Unternehmens im Bereich der globalen Sekundärmarkt-Investitionen aufbauen und mit Blick auf das nach wie vor rasante Wachstum des Sekundärmarkts die Fähigkeiten des bestehenden Teams erweitern. Feeney trug zuletzt als Senior Managing Director und Global Head of Private Equity bei CPP Investments Verantwortung, einem der weltweit größten institutionellen Investoren mit einem verwalteten Vermögen von 497,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 31. März 2021). In dieser Position leitete Feeney die Teams, die für die direkten Private-Equity-, Asia-Private-Equity-, Private-Equity-Fonds- und Sekundärmarkt-Investitionen von CPP Investments verantwortlich waren. Unter Feeneys Führung stieg das verwaltete Vermögen des Private-Equity-Programms von CPP Investments um etwa 73,6 Mrd. US-Dollar. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Private-Equity-Programm von CPP Investments eine Nettorendite von 36,3 %. „Wir freuen uns, Shane in unserem Team begrüßen zu können. Er wird einen erheblichen und direkten Einfluss auf das weitere Wachstum und die Entwicklung unseres Sekundärmarkt-Geschäfts sowie auf unsere globale Private-Markets-Investmentplattform haben“, so Stuart Waugh, Managing Partner und Mitbegründer von Northleaf. „Mit Shane ist es uns gelungen, eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit nachgewiesener Erfahrung im Bereich Principal Investment und einer überzeugenden Erfolgsbilanz beim Aufbau globaler Private-Equity-Teams und -Investitionsprogramme zu gewinnen. Wir kennen Shane gut, und er passt optimal zu unserer Strategie, unserem Team und unserer Unternehmenskultur.“ Bis heute hat Northleaf mehr als 3 Mrd. US-Dollar in das gesamte Spektrum der Sekundärmarkt-Transaktionen investiert. Dabei nutzt das Unternehmen seine globale Private-Markets-Plattform sowie die langjährigen Beziehungen zu Private-Equity-Sponsoren, um proprietäre Deal-Flows, Due-Diligence-Informationen und Erkenntnisse zu erhalten. Feeney kommentiert: „Northleaf ist ein erstklassiger globaler Private-Markets-Investmentmanager mit umfangreicher Sekundärmarkt-Erfahrung und einem robusten Wachstumskurs – insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten strategischen Partnerschaft mit den Power Corporation-Tochtergesellschaften Mackenzie Financial und Great-West Lifeco. Ich freue mich darauf, mit allen Teammitgliedern bei Northleaf zusammenzuarbeiten, um auf der langjährigen Erfolgsgeschichte des Unternehmens bei der Entwicklung innovativer Private-Equity- und Secondaries-Lösungen für Investoren rund um den Globus aufzubauen.“ Seite 2 ► Seite 1 von 3





