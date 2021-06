Centogene erweitert Covid-19 Testaktivitäten auf Münchener Flughafen

Centogene betreibt bereits an diversen deutschen Flughäfen, darunter Frankfurt, Covid-19 Testzentren. Ein weiteres kommt nun in München hinzu. „Am Flughafen München stehen nun sowohl Centogenes PCR-Tests mit Befundzeiten von 60 Minuten und 24 Stunden als auch die Antigen-Tests mit einer Befundzeit von 30 Minuten zur Verfügung”, teilt das Rostocker Biotech-Unternehmen am Donnerstag mit.Tests bleiben trotz der Entspannung im ...