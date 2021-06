TRU erwirbt Land direkt neben 4,1 Mio. Unzen Goldprojekt!

Jeden Tag kann es soweit sein. Gute Bohrergebnisse können hier eine Kursexplosion auslösen

Eigentlich eine Hammernews – Vom Markt gestern jedoch kaum beachtet…



Wie das Unternehmen TRU Precious Metals Corp. (TSXV: TRU │ WKN: A2QE59 │ ISIN: CA89778V1040) am gestrigen Donnerstag bekannt gab, hat man sein Golden Rose Projekt im Zentrum von Neufundland erweitert.



Die neu erworbenen Claims grenzen direkt an das bestehende Golden Rose Projekt und erweitern damit die Größe der Liegenschaft um fast 60% von 105 km2 auf 167,25 km2.



Neu erworbene Mineralschürfrechtsblöcke - Golden Rose Project (Quelle: Tru Precious Metals) - Für eine vergrößerte Darstellung auf die Karte klicken -



Besonders brisant: Das neu erworbene Gebiet liegt direkt neben dem 4,1 Mio. Unzen Goldprojekt Valentine Lake von Marathon Gold (TSX: MOZ), die bereits eine Market Cap von 800 Mio. CAD (kanad. Dollar) aufweisen können. Zum Vergleich: TRU Precious Metals ist gegenwärtig mit weniger als 20 Mio. CAD bewertet.



Joel Freudman, Mitbegründer und CEO von TRU, kommentierte:

„In Übereinstimmung mit dem erklärten strategischen Ziel von TRU, entlang der Scherzone Grundstücke mit Wert hinzuzufügen oder zu erweitern, ist diese Akquisition, die unser bezirksgroßes Golden Rose Projekt erweitert, für uns sehr spannend, und ergibt sich mit nur minimalen Kosten. Diese Konsolidierung bietet eine bessere Abdeckung eines 23 km langen Abschnitts einer möglichen Verzweigungsstruktur oder eines Ablegers angrenzend an die Haupt-Scherzone. Wichtig ist, dass diese 23 km lange Verzweigungsstruktur noch sehr wenig erforscht ist und bekanntermaßen eine Goldmineralisierung beherbergt, was die Blöcke automatisch zu einem ersten Schwerpunkt der Feldprogramme von TRU bei Golden Rose macht.“

Die komplette Nachricht in der deutschen Übersetzung finden Sie hier:



www.irw-press.com/de/news/tru-precious-metals-erweitert-landposition-seines-golden-rose-kernprojekts-im-zentrum-neufundlands_59176.html?isin=CA89778V1040

+ + BOHRERGEBNISSE SIND WEITERHIN AUSSTEHEND + +

Der Umfang des Bohrprogramms wurde verdoppelt - Bohrergebnisse können nun jederzeit eintrudeln - Bei Erfolg winken hier saftige Prozente wie zuvor bei New Found Gold (siehe Chart unten).

Absolut spekulative zeitkritische Bohrspekulation!

Der momentane Hotspot für Goldunternehmen und auch Goldinvestoren ist ohne Frage der Goldgürtel in der kanadischen Provinz Neufundland („Central Newfoundland Gold Belt“).



Was hat diesen Boom ausgelöst?

Die ersten nennenswerten Ergebnisse lieferte im letzten Jahr das Unternehmen New Found Gold (TSX-V: NFG), die seit ihrem Börsengang im August 2020 inzwischen um mehr als gigantische 650% vorne liegt.



Quelle: stockcharts.com



Vor allem mit einem Abschnitt von 92,86 g/t Gold über 19m und damit der Entdeckung der sog. Keats Zone sorgte man für Furore, der einen regelrechten "Staking Rush" in Neufundland auslöste.



Die Grundstückspreise für die Claims im Central Gold Belt von Neufundland gingen durch die Decke und zahlreiche Unternehmen stürmten in die Provinz um sich dort ein Projekt zu sichern. Ganz nach dem Motto "Hauptsache dabei“.



Claims in Neufundland (Quelle: newfoundland.gold) - Für eine vergrößerte Darstellung auf die Karte klicken -



Auch bekannte Investoren mit einem herausragenden Track-Record wie Pierre Lassonde oder Eric Sprott beteiligten sich an kleinen Gesellschaften die sich in Neufundland vermeintlich aussichtsreiche Projekte gesichert haben.



Eine interessante Nachzüglerchance könnte sich mit der Aktie von TRU PRECIOUS METALS (TSX-V: TRU / WKN: A2QE59) ergeben. Das vor kurzem gestartete Bohrprogramm wurde verdoppelt und Rohstoff-Investor-Legende Eric Sprott ist vor einigen Tagen eingestiegen.





Highlights:

• Ca. 40% aller Aktien in festen Händen von Management, Altius Minerals und Institutionellen Investoren wie Eric Sprott



• Market Cap beim Kurs von 0,35 CAD (kanad. Dollar) nur rund 20 Mio. CAD, davon ca. 7 Mio. CAD in Cash



• Gleich 5 Projekte in strategisch günstiger Lage zu höher bewerteten Mitbewerbern



• Bohrprogramm wurde nur eine Woche nach Ankündigung verdoppelt und erhöht damit die Chancen auf positive Ergebnisse



Die beiden wichtigsten Ereignisse seit Monatsanfang waren zweifelsohne der Start des Bohrprogramms (Link) auf dem Twilite Goldprojekt und der Einstieg von Eric Sprott. (Link) .



Am 01. Juni kündigte man auf seinem Twilite Goldprojekt ein Bohrprogramm über 1.200m an und eine Woche später wurde dieses direkt auf 2.500m erhöht. Erfolgreiche Bohrergebnisse werden sich positiv auf den Aktienkurs auswirken.



Am 18. Juni wurde bekannt, das Starinvestor und Rohstoffexperte Eric Sprott mit 2 Mio. CAD (kanad. Dollar) bei Tru Precious Metals eingestiegen ist. Er hält damit 13,7% aller ausstehenden Aktien.



Joel Freudman, Mitbegründer und CEO von TRU, kommentierte:

„Ich freue mich sehr, Eric Sprott als einen Hauptaktionär von TRU begrüßen zu dürfen. Die Teilnahme von Herrn Sprott an dieser Finanzierung ist ein großes Vertrauensbekenntnis zum Unternehmen und zum Potenzial unseres bezirksgroßen Landpakets im Central Newfoundland Gold Belt. Wir sind auch erfreut darüber, dass das Angebot von Anfang an vollständig von institutionellen Anlegern gezeichnet wurde, einschließlich von Sprott Asset Management LP verwaltete Fonds, was wir als Beleg für unsere bisherigen Fortschritte und unsere Zukunftsaussichten betrachten. Diese Finanzierung wird es TRU ermöglichen, im Sommer 2021 und darüber hinaus mit einem aggressiven und umfassenden Explorationsprogramm für unser gesamtes Portfolio in der Region fortzufahren, wie am 31. Mai und 15. Juni angekündigt.“

Sehen wir uns das Unternehmen mal im Detail an.



Wie bereits erwähnt konzentriert sich Tru Precious Metals auf Neufundland und hat sich gleich 5 attraktive Projekte in prominenter Umgebung direkt im "Newfoundland Central Gold Belt“ gesichert.



Was das Unternehmen so besonders macht ist die niedrige Marktkapitalisierung von derzeit noch 20 Mio. CAD (kanad. Dollar) und gleichzeitig die hohe Cashposition die nach dem Abschluss der aktuellen Privatplatzierung mit Eric Sprott bei rund 7 Mio. CAD liegen dürfte. Damit ist man gut ausgestattet um bei der Exploration und den Bohrungen durch zu starten und bei Erfolg größere Mitbewerber auf sich aufmerksam zu machen.



Insgesamt 5 Projekte – 2 davon fallen besonders auf



Quelle: Tru Precious Metals



Aufgrund des kurzerhand auf 2.500m verdoppelten Bohrprogramms auf Twilite Gold, steht dieses Projekt derzeit im Fokus.



Nach Unternehmensangaben wird das Bohrprogramm aus 10 – 15 Bohrlöchern bestehen, die sich entlang einer tiefsitzenden, mehrere Kilometer langen, west-nordwestlich verlaufenden mineralisierten Struktur befinden. Mit Bohrergebnissen kann - je nach Auslastung der Labors – meiner Meinung nach in 3 bis 5 Wochen gerechnet werden.



Die geologische Charakteristik kann mit dem hochgradigen Moosehead Goldprojekt verglichen werden, welches sich nur 30km nordöstlich befindet.

Bei Bodenproben wurden hier bis zu 202 g/t Gold festgestellt



Die mineralisierte Struktur des Bohrziels erscheint als auffälliges und tiefliegendes Merkmal in den geophysikalischen 3D-Modellierungsbildern und wird mit den Bohrungen bis zu einer maximalen Tiefe von etwa 350 m unter der Oberfläche getestet werden.



Quelle: Tru Precious Metals



Das Bohrziel auf Twilite Gold überzeugt mit oberflächennahem Gold, welches bereits im Bohrkern der letzten Bohrungen auf dem Projekt vor über 20 Jahren durchteuft wurde. Bei einer so weitläufigen mineralisierten Struktur und bisher nur drei oberflächennahen historischen Bohrlöchern ist das Bohrziel weit offen.



Wichtig zu erwähnen ist noch, dass Twilite Gold in der nördlichen Verlängerung des Gebietes von Marathon Gold sowie südwestlich des Moosehead Gebietes ebenfalls im Valentine Lake Korridor, liegt.



Zu den rekordverdächtigen Bohrhighlights der ebenfalls in diesem Goldgürtel tätigen New Found Golden zählen z.B.:



- 92,86 g/t Gold über 19m

- 261,3 g/t Gold über 7,2 Meter

- 146,2 g/t Gold über 25,6 Meter



Ist Tru Precious Metals in der Lage diesen Erfolg zu wiederholen, so wird sich das in einer brachialen Kursentwicklung bemerkbar machen.



Ein weiteres Projekt welches hervorsticht nennt sich Golden Rose welches sich über gigantische 105km² erstreckt und genau zwischen zwei Projekten liegt die bis dato rund 4 Mio. Unzen Gold beherbergen.



Das Projekt soll per Option von einer Tochtergesellschaft der Altius Minerals Corp. (TSX: ALS) übernommen werden. Altius kommt auf eine Market Cap von mehr als 700 Mio. CAD und zählt zu einer der renommiertesten Project Generator Bergbauunternehmen. Dafür hat Tru Precious Metals sich verpflichtet bis 23. Februar 2024 ganze 3 Mio. CAD an Explorationskosten in das Projekt zu investieren.



Altius Minerals selbst hält übrigens ca. 14% aller Aktien von Tru Precious Metals.



Quelle: Tru Precious Metals



Golden Rose liegt strategisch sehr vorteilhaft zwischen den bereits nachgewiesenen Vorkommen des Valentine Lake Projekts von Marathon Gold (3,09 Mio. Unzen Gold measured und indicated) und dem Cape Ray Projekt von Matador Mining mit einer Ressource von bislang 837.000 Unzen.



Bei vergangenen Bohrungen auf Golden Rose wurden 1,37 g/t Gold über 26,31m sowie 2,15 g/t Gold über 12,6m erzielt.



In der Unternehmenspräsentation verrät das Unternehmen, dass man hier für dieses Jahr noch ein umfassendes Explorationsprogramm inkl. anschließendem Bohrprogramm über 5.000m plant. Neben den anstehenden Ergebnissen vom Twilite Gold Projekt also noch ein möglicher Katalysator für den Aktienkurs.



Quelle: Tru Precious Metals



Weitere Projekte von TRU Precious sind das Gander West Projekt, Stony Lake und Rolling Pond, bei dem man ein Bodenprobenprogramm soeben abgeschlossen hat und welches direkt südwestlich an das Queensway Projekt von New Found Gold anschließt.



Rolling Pond von TRU schließt direkt südwestlich an Queensway von New Found Gold an

Quelle: Tru Precious Metals



Per News vom 17. Juni hat man beim Gebiet Rolling Pond das Programm zu Entnahme von Bodenproben abgeschlossen.



Mitbegründer und CEO von TRU, Joel Freudman, kommentierte:

"Wir freuen uns, den Abschluss unserer ersten Arbeitsphase auf Rolling Pond bekannt geben zu können. Der Abschluss dieser detaillierten geochemischen Untersuchung ist ein kostengünstiger Weg, dem Unternehmen mehr technische Daten über dieses große Zielgebiet zur Verfügung zu stellen und hilft dabei, die Orientierung für unsere nächsten Bodenarbeitsphasen zu erleichtern. Rolling Pond, welches neben der Queensway Liegenschaft von New Found Gold liegt, bietet TRU einen vorteilhaften Zugangspunkt zur prospektiven Geologie dieses Gebiets. Wir bleiben von den historischen Ergebnissen bestärkt, dass die Art und der Stil der Mineralisierung auf der Rolling Pond Liegenschaft denen von New Found Gold ähneln, und freuen uns daher auf die Ergebnisse dieses Programms.“

Zusammenfassend kann man sagen, dass Tru Precious Metals eine der interessantesten Stories in Neufundland ist, die noch nicht ausreichend "gespielt" wurde. Mit dem Bohrprogramm über 2.500m auf dem Twilite Gold Projekt und den geplanten Explorationsarbeiten und anschließenden Bohrprogramm (5.000) auf Golden Rose haben wir hier gleich zwei kommende Katalysatoren für den Aktienkurs.



Rohstoff-Experte und –Anleger Eric Sprott hat das erkannt und sich deshalb für 2 Mio. CAD bereits eingekauft. Er hält 13,7% aller ausstehenden Aktien von Tru Precious Metals.



Mit einer Market Cap von gerade mal 20 Mio. CAD bei 7 Mio. CAD an Barmitteln ist man gut ausgestattet um in Neufundland durch zu starten und auch größere Mitbewerber auf sich aufmerksam zu machen.

Highlights:

• Ca. 40% aller Aktien in festen Händen von Management, Altius Minerals und Institutionellen Investoren wie Eric Sprott



• Market Cap beim Kurs von 0,35 CAD (kanad. Dollar) nur rund 20 Mio. CAD, davon ca. 7 Mio. CAD in Cash



• Gleich 5 Projekte in strategisch günstiger Lage zu höher bewerteten Mitbewerbern



• Bohrprogramm wurde nur eine Woche nach Ankündigung verdoppelt und erhöht damit die Chancen auf positive Ergebnisse



Weitere Informationen zu Tru Precious Metals erhalten Sie auf der Website des Unternehmens www.trupreciousmetals.com



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de



- Dies ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung – Bilden Sie sich immer Ihre eigene Meinung.

Disclaimer/Interessenskonflikt: Der Herausgeber von explorercheck.de (Daniel Schaad) hält derzeit keine Aktien von Tru Precious Metals.



Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, und auch nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens. Der Autor erhielt für die Erstellung des Artikels eine finanzielle Vergütung. Daher kann ein Interessenskonflikt vorliegen. Dieser Text stellt dennoch die objektive Meinung des Autors dar. Die Quellen die dem obigen Text zugrunde liegen stammen direkt vom Unternehmen, aus Pressemeldungen, von eigener Recherche und aus der Unternehmenspräsentation.



Der Herausgeber Daniel Schaad begrüßt die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschafts– und Finanzmarktberichterstattung und achtet im Rahmen der Aufsichtspflicht darauf, dass diese in allen Publikationen von den Autoren und Redakteuren beachtet werden.



Hier finden Sie die ausführlichen Hinweise des Autors zum Haftungsausschluss und zum Datenschutz: www.explorercheck.de/impressum.asp

Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de

In eigener Sache

+ +Insgesamt habe ich 3 Aktien unter Beobachtung die jetzt für eine Aufnahme in das stockreport.de Musterdepot in Frage kommen, und ein Gewinnpotential von 300 bis 500% aufweisen. Um bei den kommenden GEWINNERAKTIEN von Beginn an dabei zu sein, sollten Sie nicht zu lange zögern, und sich für das Premium-Abo von stockreport.de entscheiden.+ +



Daher mein dringender Rat: Tragen Sie HIER IHRE EMAILADRESSE ein, und erhalten GARANTIERT alle neuen GEWINNERAKTIEN als Erstes.

Sie sollten nicht zu lange zögern, denn sonst entgehen Ihnen Gewinne wie diese:



• + 588% mit Teranga Gold

• + 1.022% mit Arizona Mining

• + 320% mit Sibanye Stillwater

• + 194% mit Energy Fuels



Dies ist nur ein Teil der Gewinne die unsere Premium-Leser spielend leicht erzielen konnten.



Sie müssen diesen Gewinnen jedoch nicht hinterher trauern, denn Sie können in Zukunft auch solche Gewinne verbuchen!

SONDERAKTION: 3 MONATE GRATIS



HIER DIREKT ZUR ANMELDUNG >> www.stockreport.de/neuanmeldung.asp