Stuttgart (ots) - Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, bleibtsich treu: Er scheut keine Provokation. Wie in früheren Tarifkonflikten hat erkein Problem damit, nicht nur die Deutsche Bahn, sondern auch breite Teile derBevölkerung gegen sich aufzubringen. Dass die Corona-geplagten Menschen nachUrlaub lechzen und ihre Sehnsuchtsorte auch im Zug erreichen wollen, bringt ihnnicht von dem Vorhaben ab, mitten in der Hauptreisezeit den Schienenverkehrlahmzulegen. Nun sind die Guten und die Bösen nicht so eindeutig verteilt, wiees scheint. Die Bahnführung trägt seit Monaten dazu bei, den Streit zueskalieren. Sie versucht zu verhindern, dass die GDL ihre Mitgliederbasis imKonzern verbreitert. Um den schleichenden Tod zu verhindern, hat Weselsky dieParole ausgegeben, die konkurrierende Gewerkschaft EVG als mitgliederstärkereArbeitnehmerorganisation ablösen zu wollen. Somit dürfte die GDL auch künftigimmer wieder ihre Unberechenbarkeit und Streikfähigkeit unter Beweis stellen.