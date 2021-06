Lantronix verkündet Gewinner des SmartEdge Partner Program Award

IRVINE, Kalifornien, USA, June 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein weltweiter Anbieter sicherer schlüsselfertiger Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM), der Software-as-a-Service (SaaS), Konnektivitäts-Dienstleistungen, Engineering-Dienstleistungen und intelligente Hardware anbietet, hat heute die Gewinner seiner SmartEdge Partner Program Awards bekanntgegeben. Die Auszeichnungen wurden auf dem SmartEdge Partner Summit 2021 von Lantronix verliehen, der am 23. Juni 2021 stattfand.

Die SmartEdge Partner Program Awards von Lantronix wurden Gewinnern in den drei Kategorien Distribution Partner, StrategicEdge Partner und Edge Partner in den drei Regionen Nordamerika, Europa/Naher Osten/Afrika und Asien-Pazifik verliehen.

Die Gewinner sind:

Nordamerika

North America Distributor Partner of the Year: Tech Data

North America StrategicEdge Partner of the Year: SHI

North America Edge Partner of the Year: Presidio

Europa/Naher Osten/Afrika (EMEA)

EMEA Distributor Partner of the Year: Atlantik Elektronik

EMEA StrategicEdge Partner of the Year: Arki Technology

EMEA Edge Partner of the Year: Data Equipment

Asien-Pazifik (APAC)

APAC Distributor Partner of the Year: Acromax

APAC StrategicEdge Partner of the Year: Rahi Systems, India

APAC Edge Partner of the Year: Enthu Technology Sdn. Bhd.

„Wir freuen uns, die Gewinner des SmartEdge Partner Program zu würdigen, die alle Anforderungen unseres Programms und die Erwartungen hinsichtlich der Steigerung des Umsatzes und des Aufbaus langfristiger Beziehungen zu unseren gemeinsamen Kunden übertroffen haben“, so Roger Holliday, VP of WW Sales bei Lantronix.

Einjähriges Jubiläum des SmartEdge Partner Program

Lantronix feierte im April 2021 das einjährige Jubiläum seines neuen SmartEdge Partner Program. „Das Lantronix SmartEdge Partner Program hat die besten Vertriebspartner der Branche angezogen“, so Jonathan Shipman, VP of Strategy bei Lantronix. „Mit unserem SmartEdge Partner Program bieten unsere Vertriebspartner das integrierte Angebot an Software-, Hardware- und Servicelösungen von Lantronix an und bieten ihren Kunden alles, was sie für den Aufbau robuster, sicherer, konnektivitätsbasierter Lösungen benötigen.“