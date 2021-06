---------------------------------------------------------------------------

Monte Rosa Therapeutics (Nasdaq: GLUE), ein privates Unternehmen im Portfolio der HBM Healthcare Investments, erreichte mit dem gestrigen erfolgreichen Börsengang an der Nasdaq einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. Durch die Ausgabe von 11.7 Millionen Aktien zu einem Preis von USD 19.00 nahm das Unternehmen USD 222 Millionen an neuem Kapital auf. Am gestrigen ersten Handelstag schloss die Aktie bei USD 21.18 (+11.5%).



HBM Healthcare Investments beteiligte sich seit September 2020 in zwei Finanzierungsrunden mit USD 14 Millionen an Monte Rosa (bisher bewertet mit USD 18.8 Millionen) und erhöhte die Beteiligung beim Börsengang um weitere USD 7.6 Millionen. Nach dem Börsengang hält HBM Healthcare Investments 2.2 Millionen Aktien im Gesamtwert von USD 46.6 Millionen.

Monte Rosa Therapeutics entwickelt ein Portfolio neuartiger niedermolekularer Präzisionsarzneimittel, die die natürlichen Mechanismen des Körpers nutzen, um therapeutisch relevante Proteine selektiv abzubauen. Das Unternehmen hat eine firmeneigene Plattform zur Untersuchung des Proteinabbaus namens QuEEN(TM) entwickelt. Diese ermöglicht eine schnelle Identifizierung von Zielproteinen und sogenannten «Molecular Glue Degrader»-Produktkandidaten, welche darauf ausgelegt sind, therapeutisch relevante Proteine auf hochselektive Weise zu eliminieren. Die Wirkstoffforschungsplattform des Unternehmens kombiniert diverse und proprietäre chemische Bibliotheken von niedermolekularen proteinabbauenden Substanzen mit firmeneigenen Fähigkeiten in den Bereichen Proteomik, Strukturbiologie, auf maschinellem Lernen basierender Targetauswahl und computergestützter Chemie, um Proteinabbauprofile vorherzusagen und zu messen. Monte Rosa hat seinen Hauptsitz in Boston, USA, mit Forschungseinrichtungen in Boston und Basel, Schweiz.